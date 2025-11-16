Μουζάκι: Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα έξω από μπαρ

Τρεις τραυματίες από μαχαίρι και πάνω από δέκα άτομα εμπλεκόμενα σε βίαιο επεισόδιο στο Μουζάκι.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (15/11) έξω από μπαρ στο Μουζάκι, όταν περισσότερα από δέκα άτομα ενεπλάκησαν σε άγρια συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, οι παρέες που είχαν μεταξύ τους διαφορές ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα τρία άτομα να μεταφερθούν τραυματισμένα από μαχαίρι στα Κέντρα Υγείας Μουζακίου και Πύλης.

