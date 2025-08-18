Τεχνολόγος προειδοποιεί τους χρήστες iPhone να μην φορτίζουν ποτέ τη συσκευή τους στο 100%

Ένας τεχνολόγος προειδοποιεί τους κατόχους του iPhone να μην φορτίζουν τη συσκευή τους μέχρι το 100% και υπάρχει σοβαρός λόγος για την υγεία της συσκευής τους.

Το να διατηρείς την μπαταρία του τηλεφώνου σου - ειδικά του iPhone - γεμάτη είναι ένα διαχρονικό θέμα. Ειδικά, όταν αυτή αδειάζει πιο γρήγορα απ' ότι το συνηθισμένο και μας κάνει να ανησυχούμε.

Είναι εύκολο να αποδώσουμε τους λόγους στην υπερβολική χρήση εφαρμογών ή τον χρόνο που περνάμε μπροστά στην οθόνη, αλλά τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Τα πραγματικά αίτια βρίσκονται στα μικροσκοπικά τσιπ και τα συστήματα που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για τη διαχείριση ενέργειας και φόρτισης.

Γιατί οι μπαταρίες των τηλεφώνων μας δεν κρατούν αρκετή ενέργεια

Σύμφωνα με τον Mark Patrick, Διευθυντή Τεχνικού Περιεχομένου στην Mouser, κάθε μπαταρία έχει μια διάρκεια ζωής, με τις περισσότερες να μπορούν να χειριστούν από 500 έως 800 πλήρεις κύκλους φόρτισης: «Ένας κύκλος φόρτισης σημαίνει χρήση του 100% της χωρητικότητας της μπαταρίας σας, είτε αυτό συμβαίνει μονομιάς είτε σε μικρότερα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας», εξηγεί.

«Μετά από αυτούς τους 500 έως 800 κύκλους, η ικανότητα της μπαταρίας σας να διατηρεί τη φόρτιση αρχίζει φυσικά να μειώνεται. Έτσι, αν φορτίζετε το τηλέφωνό σας καθημερινά, η μπαταρία σας εξαντλείται σε μόλις 500 ημέρες, δηλαδή σε λιγότερο από δύο χρόνια, γι' αυτό και ξαφνικά νιώθετε ότι το τηλέφωνό σας δεν αντέχει άλλο».

Είναι λογικό όσο περισσότερο ασχολούμαστε με το τηλέφωνό μας, τόσο περισσότερο καταστρέφουμε την μπαταρία του. Ευτυχώς, όμως, υπάρχουν μερικές απλές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην υγεία της μπαταρίας μας.

Πώς να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του τηλεφώνου σας

Διατηρήστε τη φόρτιση μεταξύ 20% και 80%

Η φόρτιση του τηλεφώνου σας στο 100% και από την άλλη, το να αφήσετε την μπαταρία σας να φτάσει στο μηδέν, συσσωρεύει επιπλέον καταπόνηση στην μπαταρία σας. Τα συστήματα διαχείρισης μπαταρίας στο εσωτερικό του τηλεφώνου σας βοηθούν στην προστασία της, αλλά η φόρτιση από το 20% μέχρι και 80% είναι το ιδανικό. Έτσι, ενώ μπορεί να πιστεύουμε ότι είναι πιο έξυπνο να έχουμε φόρτιση στο μέγιστο, στην πραγματικότητα είναι πιο επιβλαβές μακροπρόθεσμα.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας

Η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας μειώνει τη δραστηριότητα στο παρασκήνιο, περιορίζει ορισμένα οπτικά εφέ και επιβραδύνει μη απαραίτητες διαδικασίες για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας όταν το τηλέφωνό σας είναι αδρανές. Περιορίζει επίσης τον συγχρονισμό δεδομένων στο παρασκήνιο, μειώνει τους ρυθμούς ανανέωσης και μπορεί να μειώσει τη φωτεινότητα της οθόνης.

Αυτές οι αλλαγές επιτρέπουν στο υλικό του τηλεφώνου να παραμένει σε κατάσταση αναμονής χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση μπαταρίας και στην παράταση του συνολικού χρόνου λειτουργίας.

Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες έξυπνου βοηθού (SIRI)

Οι λειτουργίες που είναι πάντα ενεργές, όπως η λειτουργία «ανύψωση για αφύπνιση» ή οι φωνητικοί βοηθοί, εξαρτώνται από αισθητήρες χαμηλής ισχύος, όπως επιταχυνσιόμετρα και μικρόφωνα MEMS.

Το επιταχυνσιόμετρο ανιχνεύει μικρές κινήσεις, όπως το να σηκώνετε το τηλέφωνό σας, έτσι ώστε η οθόνη να μπορεί να ενεργοποιηθεί χωρίς να πατήσετε κάποιο κουμπί. Τα μικρόφωνα MEMS ακούν συνεχώς για λέξεις αφύπνισης όπως «Hey Siri» ή «OK Google».

Ενώ αυτοί οι αισθητήρες έχουν σχεδιαστεί για να καταναλώνουν μικρές ποσότητες ενέργειας, ακόμη και η ελάχιστη κατανάλωσή τους συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου. Η απενεργοποίησή τους όταν δεν χρησιμοποιούνται, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, βοηθά στη μείωση της περιττής εξάντλησης της μπαταρίας.

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου σας κατά τη φόρτιση και διατηρήστε το σε δροσερό μέρος.

Τα τσιπ φόρτισης, όπως οι φορτιστές μπαταριών και οι ελεγκτές ισχύος USB-C, προστατεύουν από την υπερθέρμανση κατά τη γρήγορη φόρτιση, αλλά η χρήση του τηλεφώνου σας κατά τη φόρτιση παράγει επιπλέον θερμότητα που μπορεί να βλάψει την μπαταρία σας. Η διατήρηση της θερμοκρασίας του τηλεφώνου σας και ο περιορισμός της χρήσης ενώ είναι συνδεδεμένο στην πρίζα συμβάλλουν στην καλύτερη υγεία της μπαταρίας.

Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένους φορτιστές και καλώδια

Παρόλο που τα ολοκληρωμένα κυκλώματα τροφοδοσίας της Analog Devices διασφαλίζουν την ασφαλή φόρτιση ρυθμίζοντας την τάση και αποτρέποντας την υπερφόρτιση, οι φορτιστές χαμηλής ποιότητας μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην μπαταρία σας, να προκαλέσουν βλάβη στα εσωτερικά κυκλώματα ή, υπό ακραίες συνθήκες, να προκαλέσουν υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή ακόμα και εκρήξεις.

Η χρήση πιστοποιημένων αξεσουάρ με κατάλληλες διασφαλίσεις φόρτισης είναι η ασφαλέστερη και πιο αξιόπιστη επιλογή και διασφαλίζει τη μακροζωία της μπαταρίας σας.

