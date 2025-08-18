Τι είναι το «Skibidi Toilet» που μπήκε στο Cambridge Dictionary και γιατί έγινε παγκόσμιο φαινόμενο (vid)

Το «Skibidi Toilet» είναι μία από τις 6.000 νέες λέξεις που προστέθηκαν φέτος στο Cambridge Dictionary.

Η διαδικτυακή κουλτούρα και τα social media έχουν πλέον τόσο βαθιά διεισδύσει στην καθημερινότητά μας, που επηρεάζουν άμεσα το λεξιλόγιο. Ανάμεσα στους νέους όρους που αναγνωρίστηκαν επίσημα, βρίσκεται και το «Skibidi Toilet», ένα trend που λατρεύουν τα μέλη της Generation Alpha (γεννημένοι μεταξύ 2010 και 2024).

Το «Skibidi Toilet» δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023 από τον Αλεξέι Γερασίμοφ στο κανάλι του DaFuq!?Boom! στο YouTube. Πρόκειται για μια σειρά βίντεο τύπου machinima, όπου ανθρώπινα κεφάλια εμφανίζονται μέσα σε λεκάνες τουαλέτας τραγουδώντας με τον ήχο «skibidi». Η ιδιόρρυθμη αυτή σειρά συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές.

Από το YouTube στο λεξικό του Cambridge: Τι σημαίνει πραγματικά;

Η φρενίτιδα έγινε ακόμα πιο γνωστή όταν η Κιμ Καρντάσιαν φόρεσε ένα διαμαντένιο κολιέ, δώρο της κόρης της Νορθ Γουέστ, με χαραγμένη τη φράση «Skibidi Toilet». Έτσι, το meme πέρασε από το διαδίκτυο στη μαζική κουλτούρα.

Σύμφωνα με την επίσημη καταχώριση στο Cambridge Dictionary, ο όρος «skibidi toilet» μπορεί να σημαίνει «cool» ή «bad» ανάλογα με τα συμφραζόμενα ή ακόμη και να μην έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα. Χρησιμοποιείται δηλαδή ευέλικτα, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά.

Οι άλλες νέες λέξεις

Μαζί με το «Skibidi Toilet», προστέθηκαν και άλλοι όροι που γεννήθηκαν από το ίντερνετ:

Tradwife : «παραδοσιακή σύζυγος» που εμφανίζεται στα social media να ακολουθεί ρόλους μαγειρικής, καθαριότητας και ανατροφής παιδιών.

: «παραδοσιακή σύζυγος» που εμφανίζεται στα social media να ακολουθεί ρόλους μαγειρικής, καθαριότητας και ανατροφής παιδιών. Delulu : συντομογραφία του «delusional», που περιγράφει το να πιστεύεις πράγματα μη ρεαλιστικά.

: συντομογραφία του «delusional», που περιγράφει το να πιστεύεις πράγματα μη ρεαλιστικά. Lewk : περιγραφή ενός εντυπωσιακού outfit ή στιλιστικού look.

: περιγραφή ενός εντυπωσιακού outfit ή στιλιστικού look. Forever chemical : χημική ουσία που δεν αποδομείται εύκολα στο περιβάλλον.

: χημική ουσία που δεν αποδομείται εύκολα στο περιβάλλον. Broligarchy: συνδυασμός των «bro» και «oligarchy», για να περιγράψει μια μικρή ομάδα ανδρών, κυρίως στον χώρο της τεχνολογίας.

Η γλώσσα αλλάζει με το διαδίκτυο

Ο Κόλιν ΜακΊντος, υπεύθυνος προγραμμάτων στο Cambridge Dictionary, τόνισε πως τέτοιες λέξεις προστίθενται μόνο όταν θεωρείται ότι θα έχουν διάρκεια. «Η διαδικτυακή κουλτούρα αλλάζει την αγγλική γλώσσα και είναι συναρπαστικό να την καταγράφουμε», είπε χαρακτηριστικά.

