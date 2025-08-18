Σοκ στο Χαλάνδρι: 47χρονη μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στη μέση του δρόμου, συνελήφθη ο 28χρονος δράστης

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: 28χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 47χρονη γυναίκα μέρα-μεσημέρι στη μέση του δρόμου. Συνελήφθη από την αστυνομία. Τι συνέβη.

Ακόμη ένα σοκαριστικό περιστατικό γυναικοκτονίας συγκλονίζει την Ελλάδα, αυτή τη φορά στο Χαλάνδρι.

Eνας 28χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι και σκότωσε μία 47χρονη γυναίκα στην οδό Ρουμπέση, μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες.

Περίοικος που είδε τον δράστη να κυνηγά και να μαχαιρώνει τη γυναίκα στον δρόμο, ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισε και συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη.

Η γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και κατέληξε επί τόπου, πριν προλάβει να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Αυτή την ώρα ερευνάται η σχέση θύτη-θύματος, όπως και τα αίτια που οδήγησαν σε ακόμη μία τραγωδία.

