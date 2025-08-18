Βρετανία: Οι πολίτες πληρώνουν αδρά τους αστυνομικούς που είναι σε διαθεσιμότητα για ποινικά αδικήματα

Αριθμός ρεκόρ: 750 Βρετανοί αστυνομικοί βρίσκονται σε διαθεσιμότητα με πλήρεις αποδοχές λόγω πειθαρχικών υποθέσεων. Κόστος άνω των 33 εκατ. λιρών ετησίως. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για καταδίκες, ναρκωτικά και χρόνια απραξίας.

Ένα άνευ προηγουμένου κύμα διαθεσιμοτήτων για πειθαρχικά παραπτώματα, συγκλονίζει τις αστυνομικές δυνάμεις της Βρετανίας, με 750 αστυνομικούς να παραμένουν εκτός καθηκόντων με πλήρεις αποδοχές, την ώρα που αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για διαφθορά, βιαιοπραγίες και σεξουαλικά αδικήματα.

Το κόστος αυτής της «σιωπηρής τιμωρίας» είναι αστρονομικό: πάνω από 2,6 εκατομμύρια λίρες τον μήνα, με το ετήσιο ποσό να ξεπερνά τις 33,8 εκατομμύρια λίρες, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε συντάξεις και κοινωνική ασφάλιση.

Η αύξηση είναι εντυπωσιακή. Ο αριθμός έχει φτάσει τους 750 αστυνομικού σήμερα, από 711 πέρυσι και μόλις 225 το 2022.

Η πρακτική της «gardening leave» -δηλαδή η αναστολή καθηκόντων με πλήρεις αποδοχές- προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς η διαδικασία ελέγχου και πειθαρχικών ερευνών διαρκεί υπερβολικά πολύ, αφήνοντας τους πολίτες να καλύπτουν το κόστος.

Από ναρκωτικά μέχρι φόνο

Ο Ουέιν Κούζενς, αξιωματικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που καταδικάστηκε για τον φρικτό φόνο της Σάρα Έβεραρντ, συνέχιζε να πληρώνεται -με ετήσιο μισθό 33.000 λιρών- μέχρι τη στιγμή που δήλωσε ένοχος.

Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του Γουόρεν Άρτερ, επιθεωρητή ντετέκτιβ που παρέμενε επί επτά χρόνια σε διαθεσιμότητα, λαμβάνοντας συνολικά πάνω από 400.000 λίρες, πριν απολυθεί για ανάρμοστη συμπεριφορά, μεταξύ άλλων για χρήση ναρκωτικών σε πάρτι οργίων.

Ο Γουίλ Κερ, αρχηγός της αστυνομίας Ντέβον και Κορνουάλης, τέθηκε εκτός καθηκόντων για δύο χρόνια λόγω καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση -αν και τελικά αθωώθηκε, συνταξιοδοτήθηκε.

Πληρώνονται για να κάθονται σπίτι

Στο Λονδίνο μόνο, 155 αστυνομικοί βρίσκονται σε διαθεσιμότητα, με 145 από τη Μητροπολιτική Αστυνομία και άλλους 10 από την Αστυνομία της Πόλης του Λονδίνου. Η κάθε περίπτωση κοστίζει περίπου 45.000 λίρες, ετησίως.

Ο αναπληρωτής αρχηγός, Ματ Τουίστ, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του: «Είμαι βέβαιος πως οι Λονδρέζοι είναι εξοργισμένοι, όπως κι εμείς, για την αδιανόητη σπατάλη χρημάτων σε αξιωματικούς που πληρώνονται χωρίς να εργάζονται».

Οι περιοχές με τις περισσότερες περιπτώσεις

Μετά τη Μητροπολιτική Αστυνομία, οι δυνάμεις με τους περισσότερους αστυνομικούς σε διαθεσιμότητα είναι: Greater Manchester (63), West Midlands (56), West Yorkshire (33), Essex (27) και Kent (25).

Αν και ορισμένοι αξιωματικοί τελικά απαλλάσσονται από τις κατηγορίες, οι πολυετείς διαδικασίες, οι πολυάριθμες εφέσεις και η ανεπαρκής εσωτερική αξιολόγηση αποκαλύπτουν μια συστημική δυσλειτουργία.

Ο ίδιος ο Γουίλ Κερ, παρότι αθωώθηκε, δήλωσε: «Πιστεύω βαθιά στη λογοδοσία – αλλά αυτή πρέπει να είναι δίκαιη και έγκαιρη. Δυστυχώς, η εμπειρία μου δεν ήταν αυτή».

Η υπόθεση ρίχνει φως σε μια σκοτεινή πτυχή του συστήματος επιβολής του νόμου στη Βρετανία. Την ώρα που η εμπιστοσύνη του κοινού κλονίζεται, οι πολίτες καλούνται να πληρώνουν υπέρογκα ποσά για αστυνομικούς εκτός υπηρεσίας -ακόμη και καταδικασμένους.

