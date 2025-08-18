Σινδόνη του Τορίνο: Το αληθινό σάβανο του Ιησού Χριστού ή μια μεσαιωνική απάτη; (vid)

Μέρος από την αμφιλεγόμενη «Σινδόνη του Τορίνο», η οποία υποτίθεται πως απεικονίζει την εικόνα του Ιησού Χριστού, επιβεβαιώθηκε ως αυθεντικό.

Κατά πολλούς ένα μεγάλο ερώτημα: Ο Ιησούς Χριστός ήταν αληθινός; Περπάτησε στη Γη; Υπάρχουν πολλά ιστορικά στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξή του, αλλά και διάφοροι που την αμφισβητούν.

Αντ' αυτού, υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά με το αν κάτι που ο ίδιος ο άνθρωπος κατείχε κάποτε - και υποτίθεται ότι φέρει την εικόνα του - είναι το γνήσιο αντικείμενο ή όχι. Η Σινδόνη του Τορίνο υποτίθεται ότι είναι το ταφικό ύφασμα στο οποίο τυλίχτηκε ο Ιησούς μετά τη σταύρωσή του.

Τα δείγματα που βρέθηκαν στη Σινδόνη του Τορίνο: Ο τύπος αίματος

Διαχρονικά, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα θρησκευτικά κειμήλια, καθώς η αγορά τους ήταν απίστευτα δημοφιλής. Ο βιβλικός μελετητής Dr. Τζερεμάι Τζόνστον ισχυρίζεται ότι έχει επαληθεύσει πως αίμα από τη Συνδόνη έχει επαληθευτεί ως ανθρώπινο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, υποστηρίζει ότι σε εξέταση που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1990, διαπιστώθηκε πως το αίμα στο σάβανο είναι τύπου ΑΒ, το οποίο υπάρχει μόνο στο 6% του πληθυσμού και είναι επιβεβαιωμένο ως άνδρας. Λέει επίσης ότι οι εξετάσεις δείχνουν ότι το αίμα στη Σινδόνη του Τορίνο προέρχεται τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατο.

Η γνησιότητα της Σινδόνης του Τορίνο

Ωστόσο, η Σινδόνη του Τορίνο παραμένει εξαιρετικά αμφιλεγόμενη. Άλλες αναλύσεις του λειψάνου δείχνουν ότι δεν είναι αρκετά παλιό για να ανήκει στον Ιησού Χριστό.

Το 1988, δοκιμές του υφάσματος έδειξαν 95% πιθανότητα ότι κατασκευάστηκε μεταξύ 1260 και 1390, και δεδομένου ότι μετράμε τα χρόνια με βάση τον ίδιο τον Ιησού, μπορείτε να καταλάβετε πώς θα ήταν πολύ πρόσφατο για να είναι γνήσιο.

Έτσι, ακόμη και αν πρόκειται για γνήσιο ανθρώπινο αίμα που χύθηκε πάνω στο ύφασμα τόσο πριν όσο και μετά τον θάνατο, αυτό δεν αποδεικνύει οριστικά ότι το σάβανο ήταν το ύφασμα στο οποίο τυλίχτηκε ο Χριστός μετά τη σταύρωσή του.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ