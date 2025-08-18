Η μεγαλύτερη αλλαγή στα διαβατήρια παγκοσμίως ήρθε για τους Βρετανούς 

Από 12 Οκτωβρίου 2025, οι Βρετανοί ταξιδιώτες θα υπόκεινται σε βιομετρικούς ελέγχους στην Ευρώπη μέσω του νέου Συστήματος Εισόδου-Εξόδου της ΕΕ. Τι αλλάζει, πού εφαρμόζεται και τι πρέπει να γνωρίζεις.

Οι Βρετανοί ταξιδιώτες καλούνται να προετοιμαστούν για σημαντικές αλλαγές στον έλεγχο των διαβατηρίων τους όταν επισκέπτονται χώρες της ζώνης Σένγκεν, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί το νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (EES) από τις 12 Οκτωβρίου 2025.

Το EES αποτελεί ψηφιακή πλατφόρμα ελέγχου συνόρων, που στόχο έχει να ενισχύσει την ασφάλεια και να καταγράφει αυτόματα τις κινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών -όπως οι Βρετανοί μετά το Brexit- κατά την είσοδο και έξοδο από τις χώρες της ΕΕ.

Τι θα αλλάξει για τους ταξιδιώτες

Αντί της παραδοσιακής σφράγισης διαβατηρίων, το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει:

Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων

Σάρωση προσώπου (βιομετρικά δεδομένα)

Καταγραφή ημερομηνίας εισόδου/εξόδου

Επαλήθευση της διάρκειας παραμονής εντός των επιτρεπόμενων 90 ημερών ανά εξάμηνο

Οι αρχές τονίζουν πως είναι πολύ πιθανό να παρατηρηθούν καθυστερήσεις και ουρές στα σημεία ελέγχου, ιδιαίτερα τους πρώτους μήνες λειτουργίας του συστήματος.

Πού εφαρμόζεται το EES

Από τις 12 Οκτωβρίου, το EES θα τεθεί σε εφαρμογή στο 10% των συνοριακών σημείων, με πρώτα σημεία εφαρμογής να είναι τα εξής:

Το λιμάνι του Ντόβερ

Ο τερματικός σταθμός Folkestone της Eurotunnel

Ο σταθμός Eurostar στο St Pancras του Λονδίνου (όπου οι έλεγχοι γίνονται από τη γαλλική συνοριοφυλακή)

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, τουλάχιστον το 50% των σημείων διέλευσης αναμένεται να λειτουργεί με πλήρη βιομετρική διαδικασία. Η ολοκληρωμένη εφαρμογή του EES αναμένεται έως τις 9 Απριλίου 2026, οπότε και οι χειροκίνητες σφραγίσεις διαβατηρίων θα καταργηθούν εντελώς.

Γιατί αφορά μόνο τους Βρετανούς (και άλλους μη Ευρωπαίους)

Μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι Βρετανοί θεωρούνται πλέον υπήκοοι τρίτων χωρών. Το EES εφαρμόζεται μόνο σε μη-ΕΕ ταξιδιώτες και στοχεύει:

Στην αποτροπή παράτυπων παραμονών

Στην καταγραφή συχνότητας επισκέψεων

Στον εντοπισμό υπόπτων για εγκληματική δραστηριότητα

Στην εξάλειψη της απάτης ταυτότητας

Επιπλέον, κατά την είσοδο, οι Βρετανοί μπορεί να κληθούν να εξηγήσουν τον σκοπό του ταξιδιού και να αποδείξουν την ημερομηνία επιστροφής, ώστε να μην παραβιάσουν τον κανονισμό των 90 ημερών.

Τι πρέπει να κάνουν οι ταξιδιώτες

Οι ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να:

Προετοιμαστούν για πιθανή αναμονή κατά την είσοδο/έξοδο σε χώρες Σένγκεν

Έχουν μαζί τους αποδεικτικά επιστροφής (εισιτήρια, κρατήσεις)

Ενημερώνονται τακτικά για τις αλλαγές στα συνοριακά σημεία

