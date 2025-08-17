Προσομοίωση λεπτό προς λεπτό αποκαλύπτει πώς θα αντιδρούσαν οι ΗΠΑ σε περίπτωση εισβολής από Ρωσία-Κίνα (vid)

Υποθετική προσομοίωση δείχνει λεπτό προς λεπτό πώς θα αντιδρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση εισβολής από Ρωσία και Κίνα, ξεκινώντας με επίθεση στο Σιάτλ και κλιμακώνοντας σε πλήρη αμυντική κινητοποίηση.

Καθώς οι παγκόσμιες εντάσεις αυξάνονται, μια προσομοίωση λεπτό προς λεπτό παρουσιάζει πώς οι ΗΠΑ θα αντιδρούσαν σε ενδεχόμενη εισβολή. Η υπόθεση ξεκινά με μια κοινή επίθεση Ρωσίας-Κίνας στην πόλη του Σιάτλ, βυθίζοντας την αμερικανική μεγαλούπολη στις φλόγες.

Το σενάριο περιγράφει ότι το Σιάτλ «λάμπει από φωτιά» καθώς αεροπορικοί βομβαρδισμοί πλήττουν την πόλη, ενώ κινεζικές αμφίβιες δυνάμεις αρχίζουν να αποβιβάζουν στρατεύματα στο αμερικανικό έδαφος. «Ο πρόεδρος ξυπνάει εσπευσμένα και οδηγείται σε ασφαλές καταφύγιο καθώς οι σύμβουλοί του του μεταφέρουν τα συγκλονιστικά νέα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η άμεση στρατιωτική αντίδραση και η αντεπίθεση των ΗΠΑ

Μόλις επτά λεπτά αργότερα, μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας και της Εθνοφρουράς τίθενται σε δράση: «Τουλάχιστον 16 αεροπορικές βάσεις έχουν μαχητικά σε κατάσταση συναγερμού υπό την "Operation Noble Eagle" - την αποστολή αεράμυνας μετά την 11η Σεπτεμβρίου». Από τη Μασαχουσέτη έως τη Χαβάη, F-15 Eagles, F-22 Raptors και F/A-18s απογειώνονται μέσα σε λίγα λεπτά για να αναχαιτίσουν εχθρικά αεροσκάφη και να καταρρίψουν εισερχόμενους πυραύλους.

Το NORAD και η FAA εκδίδουν εθνική απαγόρευση σε όλες τις πολιτικές πτήσεις, όπως ακριβώς την 11η Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αδειάσουν οι ουρανοί για έναν πιθανό παρατεταμένο εναέριο πόλεμο. Παράλληλα και οι 50 κυβερνήτες πολιτειών ενεργοποιούν τις μονάδες Στρατού και Αεροπορίας της Εθνοφρουράς, σχεδόν 325.000 στρατιώτες και 105.000 αεροπόρους.

Μετά τη σταθεροποίηση της Δυτικής Ακτής και τον περιορισμό της εισβολής στο Σιάτλ, οι ΗΠΑ περνούν στην επόμενη φάση: οργανωμένη άμυνα, βιομηχανική κινητοποίηση και μεθοδική εξουδετέρωση κάθε απειλής. Το σενάριο περιλαμβάνει και οικονομικό πόλεμο: «Παγκόσμιες κυρώσεις καταστρέφουν τις οικονομικές γραμμές ανεφοδιασμού των εισβολέων, ακόμα και ουδέτερα κράτη παγώνουν το εμπόριο, απελαύνουν διπλωμάτες και συμμετέχουν σε συντονισμένες κυβερνοεπιθέσεις και οικονομικά πλήγματα».

Ο αντίκτυπος στους επιτιθέμενους

Στις πρωτεύουσες των αντιπάλων, τα άδεια ράφια και οι συνεχείς διακοπές ρεύματος προκαλούν αναταραχή. «Ο πόλεμος που νόμιζαν ότι θα γονάτιζε την Αμερική, τώρα γονατίζει τους ίδιους», καταλήγει το βίντεο.

