Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από τη Δευτέρα: Έρχονται βροχές και χαλαζοπτώσεις (vid)

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από τη Δευτέρα, με βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά. Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Τρίτη.

Αισθητή μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από τη Δευτέρα (18/8), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του meteo.gr και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η καιρική αστάθεια ενισχύεται, φέρνοντας τοπικές βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά ηπειρωτικά.

Σε ορισμένα σημεία, κυρίως στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, τη Δυτική Θεσσαλία και την Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, με πιθανότητα χαλαζόπτωσης και πρόσκαιρες ισχυρές ριπές ανέμου.

Η ατμοσφαιρική αστάθεια δεν περιορίζεται στη Δευτέρα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, αναμένεται να συνεχιστεί και την Τρίτη (19/8), διατηρώντας τον καιρό άστατο σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για Δευτέρα 18/08

Μακεδονία – Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Θερμοκρασία έως 35°C, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Ήπειρος – Ιόνιο – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 34°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα όμβρων ή καταιγίδων κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασίες έως 36°C, 31°C στις Σποράδες.

Κυκλάδες – Κρήτη

Αίθριος καιρός με πιθανότητα απογευματινών βροχών στα ορεινά της Κρήτης. Θερμοκρασίες έως 33°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Αίθριος με ανέμους έως 6 μποφόρ στο Καστελλόριζο. Θερμοκρασία έως 33°C.

Αττική

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα και πιθανότητα όμβρων στα ορεινά. Θερμοκρασία έως 34°C.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες τις μεσημεριανές – απογευματινές ώρες. Θερμοκρασία έως 32°C.

