ΗΠΑ: Αστυνομικός που χτύπησε οδηγό σε έλεγχο απαλλάχθηκε από κατηγορίες – Το βίντεο που έγινε viral δεν έδειχνε όλη την αλήθεια

Στη Φλόριντα, αστυνομικός που φάνηκε σε βίντεο να χτυπά οδηγό απαλλάχθηκε. Το body cam υλικό έδειξε πως το viral δεν έδειχνε όλη την ιστορία.

Στη Φλόριντα των ΗΠΑ, ο αστυνομικός D. Bowers που είχε γίνει πρωτοσέλιδο τον Ιούλιο για το περιστατικό όπου χτύπησε έναν οδηγό κατά τη διάρκεια ελέγχου κυκλοφορίας, απαλλάχθηκε τελικά από κάθε κατηγορία.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σάλο στα social media, καθώς το βίντεο που ανάρτησε ο 22χρονος οδηγός William McNeil Jr. τον έδειχνε να κάθεται στο αυτοκίνητο, όταν ο αστυνομικός έσπασε το τζάμι, τον γρονθοκόπησε και τον ακινητοποίησε στο έδαφος.

Το υλικό που άλλαξε την υπόθεση

Αργότερα, δόθηκε στη δημοσιότητα δεύτερη οπτική γωνία του περιστατικού, από την κάμερα σώματος (body cam) του αστυνομικού. Σε αυτή φαίνεται ότι ο McNeil έπρεπε να σταματήσει επειδή δεν είχε αναμμένα φώτα και δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Ο αξιωματικός του έδωσε 12 εντολές να βγει από το όχημα, τις οποίες ο οδηγός αρνήθηκε να ακολουθήσει.

Σύμφωνα με την αναφορά της Εισαγγελίας του Τέταρτου Δικαστικού Κύκλου της Φλόριντα, ο αστυνομικός είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι θα έσπαγε το παράθυρο αν δεν υπήρχε συνεργασία. Στη διάρκεια της προσπάθειας να τον απομακρύνει, ο Bowers γρονθοκόπησε τον McNeil για να τον ακινητοποιήσει.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι στο όχημα βρέθηκαν σύνεργα ναρκωτικών και ένα μεγάλο μαχαίρι με οδοντωτή λάμα. Ο McNeil τελικά ομολόγησε την ενοχή του για αντίσταση χωρίς βία και οδήγηση με ανακλημένη άδεια, ενώ το βίντεο ανέβηκε στο διαδίκτυο πέντε μήνες μετά την ομολογία.

Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι το viral βίντεο «δεν έδειχνε όλη την ιστορία» και κατέληξαν ότι ο αστυνομικός δεν παραβίασε πολιτικές ή νόμους.

Οι αντιδράσεις και οι επόμενες κινήσεις

Παρά την απαλλαγή, οι δικηγόροι του McNeil, Ben Crump και Harry Daniels, ανακοίνωσαν ότι θα ζητήσουν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση και το αστυνομικό τμήμα του Jacksonville.

Ο McNeil ισχυρίζεται ότι υπέστη διάσειση, έσπασε δόντι και χρειάστηκε ράμματα στο στόμα, λέγοντας σε βίντεο στο Instagram: «Δεν έχω επουλωθεί ψυχολογικά από αυτό, αλλά έπρεπε να βγάλω την αλήθεια προς τα έξω».

