Ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν ψαρά στις Φιλιππίνες κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Ο άνδρας καμάρωνε για την ψαριά του, αλλά το καλαμάρι αντέδρασε εκτοξεύοντας μελάνι κατευθείαν πάνω του.

Στο viral βίντεο από το Ρόμπλον των Φιλιππίνων, ένας ψαράς εμφανίζεται χαρούμενος με το τεράστιο καλαμάρι που έπιασε. Όμως, το θαλάσσιο πλάσμα αντέδρασε ακαριαία, εκτοξεύοντας μια πυκνή δόση μελανιού στο πρόσωπό του.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, ο ψαράς καλύφθηκε από την κορυφή ως τα νύχια. Το μελάνι μπήκε στο στόμα του, προκαλώντας βήχα και δυσφορία. «Η γεύση ήταν απαίσια, δεν μπορούσα να φάω θαλασσινά για μέρες», παραδέχτηκε.

Το βίντεο που... σάρωσε τα social media

Το περιστατικό, καταγεγραμμένο στις 10 Αυγούστου, δείχνει τον ψαρά να παλεύει να ανασάνει, ενώ ο φίλος του πίσω από την κάμερα γελά ασταμάτητα. Το βίντεο έχει ξεπεράσει τις 43 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Παρά το ατύχημα, ο ψαράς φαίνεται πως αξιοποίησε στο έπακρο τη φήμη του. Στα social media του ανεβάζει συχνά βίντεο με ψαρέματα καλαμαριών και μάλιστα προσπαθεί να ξαναζήσει τη viral στιγμή όπου τον «λούζει» το μελάνι.

