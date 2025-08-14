Σάλος με Τραμπ: Αδιάφορος για τις ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις ενόψει συνάντησης με Πούτιν και υπό τον φόβο για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις του για τις φερόμενες ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις, λίγο πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε νέα παγκόσμια σύρραξη, σύμφωνα με τους Αμερικανούς;

Ερωτήματα και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η τελευταία τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με φερόμενη ρωσική κυβερνοεπίθεση κατά του ομοσπονδιακού δικαστικού συστήματος των ΗΠΑ, λίγες μόλις ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, εν μέσω εντεινόμενης διεθνούς ανησυχίας για κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία, φάνηκε να υποβαθμίζει τις καταγγελίες περί εμπλοκής ρωσικών μυστικών υπηρεσιών σε κυβερνοεπίθεση μεγάλης εμβέλειας.

«Τι σας εκπλήσσει;»

Κατά τη διάρκεια δημόσιας συζήτησης στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον, όταν ρωτήθηκε εάν προτίθεται να θέσει το ζήτημα στον Πούτιν, ο Τραμπ απάντησε με εμφανή ελαφρότητα: «Θα μπορούσα… αλλά ειλικρινά, τι σας εκπλήσσει;». Και πρόσθεσε: «Αυτό κάνουν. Είναι καλοί σε αυτό. Εμείς είμαστε ακόμα καλύτεροι».

Η αντίδραση του Προέδρου πυροδότησε κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κάνουν λόγο για επικίνδυνη αμέλεια. «Είναι δική του δουλειά να προστατεύει το κράτος από τέτοιες επιθέσεις», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος χαρακτήρισε τις δηλώσεις του «σοκαριστικά αδιάφορες».

Οι επικρίσεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο, καθώς ο Τραμπ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Πούτιν πρόσωπο με πρόσωπο σε στρατιωτική εγκατάσταση των ΗΠΑ, με φόντο τις διεθνείς πιέσεις για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Λευκός Οίκος είχε προειδοποιήσει πρόσφατα ότι η Μόσχα έχει προθεσμία έως τις 8 Αυγούστου να συμφωνήσει σε ειρηνευτικό πλαίσιο, αλλιώς θα αντιμετωπίσει αυστηρά οικονομικά αντίποινα.

Θωρακίζονται οι ΗΠΑ

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ φέρονται να ενίσχυσαν άμεσα τα μέτρα κυβερνοασφάλειας, καθώς έγινε γνωστό ότι για πολλούς μήνες το σύστημα διαχείρισης φακέλων των ομοσπονδιακών δικαστηρίων είχε γίνει στόχος «εξελιγμένων και επίμονων» επιθέσεων. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για παραβίαση ακόμη και σφραγισμένων εγγράφων που περιλαμβάνουν δεδομένα σχετιζόμενα με υποθέσεις εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times, η επίθεση είχε διάρκεια ετών και φέρεται να φέρει τη σφραγίδα ρωσικών κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών, ενώ ενδεχομένως εμπλέκονται και δίκτυα από τρίτες χώρες.

Η ήδη τεταμένη κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω όταν ο Τραμπ αποκάλυψε ότι αμερικανικά πυρηνικά υποβρύχια έχουν μετακινηθεί σε «στρατηγικά σημεία», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο. Η ρητορική αυτή προκάλεσε αντίδραση και στη ρωσική πλευρά, με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ να κάνει λόγο για «τελεσίγραφα που ισοδυναμούν με απειλές πολέμου».

Τι λένε οι αναλυτές

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιες τοποθετήσεις, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη φάση, όχι μόνο δεν αποκλιμακώνουν, αλλά αντίθετα ρίχνουν λάδι στη φωτιά μιας παγκόσμιας έντασης που πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια στρατιωτικής σύγκρουσης.

Καθώς η ημέρα της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν πλησιάζει, τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα στην Αλάσκα. Πολλοί αναρωτιούνται αν τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να θέσει τα θέματα αυτά στο τραπέζι ή αν θα επιλέξει, όπως όλα δείχνουν, να τα παρακάμψει, με άγνωστες συνέπειες για την ασφάλεια των ΗΠΑ και τη σταθερότητα του πλανήτη.

