Υγειονομική «βόμβα» στο Ηνωμένο Βασίλειο: Εκρηκτική αύξηση ψυχωτικών επεισοδίων από κάνναβη

Η αύξηση των ψυχωτικών επεισοδίων από κάνναβη χτυπά «κόκκινο» στη Βρετανία.

Η χρήση κάνναβης στο Ηνωμένο Βασίλειο συνδέεται πλέον με σοβαρή έξαρση ψυχωτικών επεισοδίων, σύμφωνα με καταγγελίες κορυφαίου ψυχιάτρου. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην κυκλοφορία ολοένα και ισχυρότερων ποικιλιών, γνωστών ως «skunk», που περιέχουν υψηλά επίπεδα THC, το ψυχοδραστικό συστατικό της κάνναβης.

Παρά τη μείωση της γενικής χρήσης κάνναβης τα τελευταία 20 χρόνια, οι νοσηλείες λόγω ψύχωσης που συνδέονται με το συγκεκριμένο ναρκωτικό αυξάνονται δραματικά.

Οι ψυχωτικές κρίσεις χαρακτηρίζονται από παραισθήσεις, παραληρητικές ιδέες και απόσπαση από την πραγματικότητα, με επιπτώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκούν χρόνια.

Ο Δρ Νάιαλ Κάμπελ, ειδικός ψυχίατρος στο κέντρο αποκατάστασης Priory, προειδοποιεί ότι η ευκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αυτά τα εξαιρετικά ισχυρά «skunk» καθιστά το πρόβλημα ένα κατεξοχήν ζήτημα δημόσιας υγείας. «Έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση στα περιστατικά που απαιτούν εντατική ψυχιατρική φροντίδα εξαιτίας της χρήσης κάνναβης. Η κατάσταση συχνά επιδεινώνεται γρήγορα, ξεκινώντας από περιστασιακή χρήση και φτάνοντας σε χρόνια ψυχωτική διαταραχή», τονίζει.

Η τελευταία έκθεση της Επιτροπής Ναρκωτικών του Λονδίνου προτρέπει σε ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης για τον εθισμό στην κάνναβη, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση της αυξανόμενης κρίσης.

Η μάχη κατά της «επιδημίας» ψύχωσης από κάνναβη μόλις ξεκίνησε, και η επαγρύπνηση της κοινής γνώμης θεωρείται κρίσιμη για την προστασία της δημόσιας υγείας.

