Δολοφονήθηκε κατά την επίσκεψη στον τέσσερις φορές ισοβίτη άντρα της!

Μια 62χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον φυλακισμένο σύζυγό της, καταδικασμένο για τετραπλό φονικό. O κατά 8 χρόνια μικρότερός της, Ντέιβιντ Μπρίνσον, ο οποίος κατηγορείται για στραγγαλισμό θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τις ΗΠΑ, μια 62χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μετά από νυχτερινή επίσκεψη στον σύζυγό της στο σωφρονιστικό ίδρυμα Mule Creek της Καλιφόρνια. Ο σύζυγος, ήδη φυλακισμένος για τέσσερις φόνους, κατηγορείται πλέον για τη δολοφονία της. Η οικογένεια ζητά απαντήσεις.

Τι συνέβη

Η Στέφανι Ντέιαν Ντάουελς πήγε να επισκεφθεί στη φυλακή τον 54χρονο σύζυγό της, Ντέιβιντ Μπρίνσον, ο οποίος εκτίει τέσσερις ισόβιες ποινές για τετραπλό φονικό. Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα στις 13 Νοεμβρίου 2024, εκείνος ειδοποίησε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ότι η γυναίκα του είχε χάσει τις αισθήσεις της. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης που της έγιναν, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Αποτέλεσμα της νεκροψίας: Στραγγαλισμός

Μετά από έρευνα, ο θάνατος της Ντάουελς χαρακτηρίστηκε ως ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί στραγγαλισμό. Λίγο αργότερα, ο εισαγγελέας του Amador County, Τοντ Ρίμπε, απήγγειλε κατηγορίες για δολοφονία κατά του Μπρίνσον. Ο κατηγορούμενος έχει οριστεί να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 19 Σεπτεμβρίου.

Η οικογένεια ζητά απαντήσεις

Η οικογένεια της Ντάουελς, μέσω του δικηγόρου της, Μάικλ Όπενχαϊμερ, έχει ζητήσει δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η Πολιτεία αμέλησε να προστατεύσει τη Στέφανι. Ο γιος της, Αρμάντ Τόρες, και η νύφη της, Νατάλι Χιμένες, εξέφρασαν την απορία τους πώς ένας καταδικασμένος για πολλαπλούς φόνους άνδρας, μπορούσε να έχει απρόσκοπτες επισκέψεις. Και φυσικά απαιτούν -έστω και αργά πλέον- αλλαγές στην πολιτική του επισκεπτηρίου.

Δεύτερο παρόμοιο περιστατικό

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τον Ιούλιο του 2024, μια άλλη γυναίκα, η Τάνια Τόμας, είχε βρεθεί νεκρή κατά τη διάρκεια επισκέψεως στον εν διαστάσει σύζυγό της στην ίδια φυλακή Mule Creek. Το θύμα είχε επίσης στραγγαλιστεί. Έκτοτε, οι πολιτικές επισκεπτηρίων της φυλακής αναθεωρήθηκαν.

Μέτρα για τα επισκεπτήρια

Το πρόγραμμα επισκεπτηρίων οικογένειας (conjugal visits) επιτρέπει επισκέψεις σε «ιδιωτικές, διαμερισματικές εγκαταστάσεις» εντός της φυλακής, διάρκειας 30–40 ωρών. Ο κρατούμενος πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια – όπως χρόνια καλή συμπεριφορά – για να είναι επιλέξιμος. Όμως, η βίαιη ιστορία του Μπρίνσον δεν αποτέλεσε εμπόδιο στην επιβολή αυτών των περιορισμών. Η οικογένεια της Ντάουελς, όπως και η οικογένεια της Τόμας προηγουμένως, εκφράζουν οργή και αγανάκτηση: «Πώς επέτρεψαν να συμβεί αυτό;» αναρωτιούνται.

