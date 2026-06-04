3 κοινωνικές αξίες με τις οποίες μεγάλωσαν οι Boomers, αλλά δεν σημαίνουν τίποτα για τους νέους σήμερα

Τα δεδομένα αλλάζουν όσο αλλάζει ο καιρός.

Κάθε γενιά διαμορφώνεται από τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνει και ενηλικιώνεται. Οι άνθρωποι που ανήκουν στη γενιά των Baby Boomers έζησαν σε μια εποχή, όπου η αυτάρκεια, η προσωπική ευθύνη και η ανθεκτικότητα θεωρούνταν βασικές αξίες. Παρότι ορισμένες από τις αντιλήψεις τους μπορεί σήμερα να αμφισβητούνται ή να φαίνονται ξεπερασμένες, υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά της νοοτροπίας τους που εξακολουθούν να έχουν ψυχολογική αξία.

Η ανάληψη ευθύνης για τις επιλογές τους, η μειωμένη εξάρτηση από την αποδοχή των άλλων και η ικανότητα να αντιμετωπίζουν τη ζωή με χιούμορ είναι στοιχεία που συχνά συναντώνται σε ανθρώπους αυτής της γενιάς. Πρόκειται για στάσεις που μπορούν να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα, την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση προσωπικής ελευθερίας, ανεξάρτητα από την ηλικία.

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