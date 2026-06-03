Πίνεις ηλεκτρολύτες χωρίς λόγο; Τα σημάδια που δείχνουν ότι το έχεις παρακάνει

Οι ηλεκτρολύτες είναι απαραίτητοι για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, ωστόσο η υπερβολική πρόσληψη μπορεί να οδηγήσει σε κλινικά συμπτώματα.

Οι ηλεκτρολύτες είναι απαραίτητοι για τη νευρική σηματοδότηση, τη μυϊκή συστολή, την ενυδάτωση και τη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο, η υπερβολική ποσότητα μπορεί να διαταράξει αυτές τις ισορροπίες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν λαμβάνετε συμπληρώματα ή πίνετε ηλεκτρολυτικά ποτά χωρίς να χάνετε υγρά που χρειάζονται αναπλήρωση. Γ

ια τους περισσότερους ανθρώπους, μόνο το νερό είναι επαρκές για ενυδάτωση. Τα ηλεκτρολυτικά ποτά είναι καλύτερο να καταναλώνονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις, όπως παρατεταμένη άσκηση, υπερβολική έκθεση σε θερμότητα, ασθένεια που οδηγεί σε απώλεια υγρών ή ορισμένες ιατρικές παθήσεις.

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