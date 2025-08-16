«Λύθηκε» το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων; Τι αποκαλύπτει η επιστήμη για τις εξαφανίσεις

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων ίσως δεν είναι... μυστήριο. Ο επιστήμονας Καρλ Κρουσζέλνικι αποκαλύπτει τη λογική εξήγηση πίσω από τις ανεξήγητες εξαφανίσεις σε μία από τις πιο περιβόητες περιοχές του κόσμου.

Για δεκαετίες, το Τρίγωνο των Βερμούδων έχει συνδεθεί με ανεξήγητες εξαφανίσεις πλοίων και αεροσκαφών, γεννώντας θεωρίες συνωμοσίας, ιστορίες μυστηρίου και έναν μύθο που επιμένει να σαγηνεύει το κοινό. Ωστόσο, ένας Αυστραλός επιστήμονας ισχυρίζεται πως η απάντηση είναι πολύ πιο απλή απ’ όσο φανταζόμασταν.

Ο Δρ. Καρλ Κρουσζέλνικι, γνωστός για την προσπάθειά του να απομυθοποιεί επιστημονικά παράδοξα, υποστηρίζει ότι το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων δεν είναι παρά μια παρεξήγηση βασισμένη σε συμπτώσεις, ανθρώπινα λάθη και κακοκαιρία.

Όπως εξηγεί, η περιοχή -που εκτείνεται μεταξύ της Φλόριντα, του Πουέρτο Ρίκο και των Βερμούδων- βρίσκεται κοντά στον ισημερινό και αποτελεί μία από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες και εναέριες οδούς του κόσμου. Η μεγάλη κίνηση, συνδυαστικά με τις συχνές τροπικές καταιγίδες, αυξάνει τις πιθανότητες για ατυχήματα.

«Δεν υπάρχει τίποτα το υπερφυσικό στο Τρίγωνο των Βερμούδων», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Κρουσζέλνικι στο news.com.au, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με την Lloyd’s του Λονδίνου και την Αμερικανική Ακτοφυλακή, το ποσοστό εξαφανίσεων στην περιοχή δεν ξεπερνά τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά που συνέβαλαν στην εδραίωση του μύθου είναι αυτό της Πτήσης 19: πέντε αμερικανικά βομβαρδιστικά TBM Avenger εξαφανίστηκαν το 1945 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης. Η υπόθεση ενισχύθηκε από ελλιπείς αναφορές και αντικρουόμενες μαρτυρίες, ωστόσο το 1975 ο ιστορικός Λάρι Κους ανέτρεψε την αντίληψη περί μυστηρίου. Η εκτενής έρευνά του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εξαφανίσεις οφείλονταν κυρίως σε κακές καιρικές συνθήκες και ανθρώπινα λάθη.

Παρότι η επιστήμη δίνει σαφείς εξηγήσεις, οι συνωμοσιολογικές θεωρίες και ο μύθος γύρω από το Τρίγωνο των Βερμούδων δύσκολα θα πάψουν να εξάπτουν τη φαντασία. Όμως, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, το μεγαλύτερο μυστήριο ίσως τελικά είναι το γιατί επιμένουμε να αγνοούμε τα στοιχεία.

