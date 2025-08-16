Το βίντεο με το άλογο που έχει τρελάνει το internet – Πηγαίνει μπροστά ή πίσω;

Μια νέα viral οπτική ψευδαίσθηση με άλογο σε χιονισμένο τοπίο έχει μπερδέψει χιλιάδες χρήστες στα social media. Δείτε την απάντηση που έλυσε το μυστήριο.

Τα social media έχουν πάρει «φωτιά» από μια νέα viral οπτική ψευδαίσθηση, που έχει καταφέρει να μπερδέψει ακόμα και τους πιο παρατηρητικούς χρήστες. Ένα απλό βίντεο με ένα άλογο που περπατά σε ένα χιονισμένο λιβάδι έγινε αφορμή για… ατελείωτη συζήτηση:

Το άλογο περπατάει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω;

Το βίντεο που μπέρδεψε το διαδίκτυο

Το μικρό κλιπ ανέβηκε στο Reddit, στο thread confusing_perspective, με την απλή αλλά προκλητική λεζάντα:

«Is it walking away or walking towards?»

Από εκείνη τη στιγμή, τα σχόλια δεν είχαν τέλος.

«Χρειάστηκα ένα λεπτό να το δω προς τα εμπρός, αλλά τελικά είναι σίγουρα προς τα πίσω», έγραψε ένας χρήστης.

«Το άλογο πηγαίνει όπου θέλει!», απάντησε ένας άλλος.

«Ήμουν σίγουρος ότι περπατάει μπροστά. Μετά το loop και… δεν ήμουν πια σίγουρος», σχολίασε ένας τρίτος.

Γιατί μας μπερδεύει τόσο πολύ;

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες οπτικές ψευδαισθήσεις, το μάτι μας δίνει αντικρουόμενα σήματα στον εγκέφαλο.

Στην αρχή του βίντεο, το άλογο φαίνεται σαν να πλησιάζει την κάμερα.

Στο τέλος, όμως, οι κινήσεις των ποδιών και τα ίχνη στο χιόνι δείχνουν το αντίθετο.

Όσο περισσότερο το βλέπει κανείς, τόσο πιο πολύ… αλλάζει γνώμη. Ένας χρήστης το συνόψισε τέλεια:

«Όσο πιο πολλές φορές το βλέπω, τόσο λιγότερο ξέρω προς τα πού πάει».

Η αποκάλυψη της δημιουργού

Ευτυχώς, η γυναίκα που τράβηξε το βίντεο, η Alesia Willard, έλυσε τελικά το μυστήριο.

Η ίδια εξήγησε στο Newsweek ότι ήθελε να απαθανατίσει την αντίθεση ανάμεσα στο σκούρο τρίχωμα του αλόγου της, Rudnik, και το λευκό χιόνι. Σύντομα όμως κατάλαβε ότι η εικόνα δημιουργεί… ψευδαίσθηση κατεύθυνσης.

Και η απάντηση είναι ξεκάθαρη:

Το άλογο περπατάει μακριά από την κάμερα, δηλαδή φεύγει.

Έτσι δικαιώθηκαν όσοι είχαν παρατηρήσει προσεκτικά τα ίχνη που άφηναν οι οπλές του στο χιόνι.

