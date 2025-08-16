Το Brazen Bull: Η εφιαλτική εφεύρεση της Αρχαίας Ελλάδας που έφτασε μέχρι το Saw

Από την Αρχαία Ελλάδα στο Hollywood: Το Brazen Bull, το πιο φρικτό βασανιστήριο όλων των εποχών, έγινε viral και εμφανίστηκε στο Saw.

Οι χρήστες του διαδικτύου έχουν μείνει άφωνοι από μια προσομοίωση του «πιο οδυνηρού βασανιστηρίου στην ιστορία», του διαβόητου Brazen Bull. Αυτό το κατασκεύασμα έρχεται από την αρχαία Ελλάδα και έχει στοιχειώσει τη φαντασία πολλών.

Τι ήταν το Brazen Bull

Το Brazen Bull δημιουργήθηκε γύρω στο 600-560 π.Χ. στην Ελλάδα και αποτελεί ένα από τα πιο ακραία βασανιστήρια της αρχαιότητας. Πρόκειται για ένα κοίλο χάλκινο άγαλμα σε σχήμα ταύρου, με καταπακτή στο πλάι και ειδικούς σωλήνες στο στόμα, οι οποίοι μεταμόρφωναν τις κραυγές των θυμάτων σε… βουητά ταύρου.

Ο καταδικασμένος τοποθετούνταν μέσα από την καταπακτή, ενώ οι δήμιοι άναβαν φωτιά κάτω από το μπρούντζινο άγαλμα. Το αποτέλεσμα ήταν φρικτό: το σώμα καίγονταν ζωντανό, μετατρέποντας το Brazen Bull σε έναν πραγματικό «φούρνο θανάτου». Η φρίκη αυτή περιγράφεται σε πολλές αρχαίες πηγές ως μία από τις πιο απάνθρωπες εφευρέσεις της ιστορίας.

Η σοκαριστική προσομοίωση στα social media

Η σύγχρονη τεχνολογία μας επιτρέπει να δούμε με λεπτομέρεια πώς λειτουργούσε το Brazen Bull. Το κανάλι Insight Fusion στο YouTube δημοσίευσε μια προσομοίωση που δείχνει την όλη διαδικασία —και οι αντιδράσεις του κοινού ήταν έντονες.

Από την Αρχαία Ελλάδα στο Saw

Το Brazen Bull δεν έμεινε μόνο στην ιστορία. Η φήμη του ήταν τόσο διαβόητη που ενέπνευσε τη βιομηχανία του τρόμου. Στην ταινία Saw 3D (2010), η συσκευή εμφανίζεται ως η τελευταία παγίδα: ένα μεταλλικό «φούρνο-ταύρο», μέσα στον οποίο το θύμα καίγεται ζωντανό.

Η πιο τραγική λεπτομέρεια αφορά τον ίδιο τον εφευρέτη του Brazen Bull. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, ο άνθρωπος που το κατασκεύασε φέρεται να κατέληξε ο ίδιος μέσα στο ίδιο του το δημιούργημα. Η ειρωνεία αυτή δείχνει πόσο ακραία ήταν τα βασανιστήρια εκείνης της εποχής και πόσο η φρίκη μπορεί να επιστρέψει στον δημιουργό.

Όπως σχολίασε ένας χρήστης: «Αν ακόμα και οι δημιουργοί του Saw εμπνεύστηκαν από αυτό, τότε καταλαβαίνεις πόσο άρρωστο ήταν.»

