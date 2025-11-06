Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν διορίστηκα δασκάλα στα Βορίζια, μου είπαν "καλή τύχη"»

Η Ιωάννα Μαλέσκου μίλησε για την υπόθεση των Βοριζίων καθώς η ίδια είχε διοριστεί ως αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στο εν λόγω χωριό.

Η Ιωάννα Μαλέσκου πριν ξεκινήσει την καριέρα της στην τηλεόραση εργαζόταν ως δασκάλα. Το πρώτο σχολείο που διορίστηκε ήταν στα Βορίζια, στο χωριό που βάφτηκε με αίμα μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς λόγω της βεντέτας που ξέσπασε ανάμεσα σε δύο οικογένειες του χωριού.

«Όταν έγινα δασκάλα στα Βορίζια, ήρθαν και μου χτύπησαν την πλάτη και μου είπαν “καλή τύχη”. Τότε δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί… Στην πορεία, όμως, ένιωσα ότι εκεί τίποτα δεν είναι απλό. Ο τρόπος ζωής, οι άγραφοι κανόνες, η τοπική κουλτούρα - όλα χρειάζονται χρόνο και σεβασμό για να τα κατανοήσεις».

