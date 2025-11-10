Μαυρίκιος Μαυρίκιου: Καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητό του: «Έφυγα στο αντίθετο ρεύμα»

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου μιλά για το τροχαίο ατύχημα που είχε γυρνώντας από την Πάφο.

To αυτοκίνητο του Μαυρίκιου Μαυρικίου καταστράφηκε ολοσχερώς έπειτα από σοβαρό τροχαίο που είχε. Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, όταν ο μουσικός επέστρεφε από την Πάφο και στον δρόμο εμφανίστηκε ξαφνικά ένα μικρό ζώο.

Όπως εξήγησε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Super Κατερίνα» προσπάθησε να το αποφύγει στρίβοντας το τιμόνι, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να φύγει από την πορεία του και να περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

