Νέες λεπτομέρειες για το λεγόμενο «ανθρώπινο σαφάρι» που φέρεται να έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας φέρνουν στο φως σοκαριστικές μαρτυρίες. Πλούσιοι τουρίστες, σύμφωνα με πηγές, φέρονται να πλήρωναν μέχρι και 90.000 δολάρια για να πυροβολούν ανυπεράσπιστους πολίτες της πολιορκημένης πόλης του Σεράγεβο.

Η αποκάλυψη προέρχεται από Σλοβένο αξιωματικό μυστικών υπηρεσιών που εργαζόταν για τις ΗΠΑ την περίοδο του πολέμου. Στο ντοκιμαντέρ «Σαράγεβο Σαφάρι» (2022) περιγράφει πώς οι Σέρβοι ελεύθεροι σκοπευτές τον ξενάγησαν στα σημεία τους γύρω από την πόλη, όπου πυροβολούσαν ανελέητα χιλιάδες πολίτες κατά τη διάρκεια της τετραετούς πολιορκίας (1992-1996).

Πυροβολούσαν και παιδιά

Ο μάρτυρας περιέγραψε πως συνάντησε τη φημολογούμενη ομάδα των «σκοπευτών τουριστών», η οποία αποτελούνταν από πλούσιους πελάτες που πλήρωναν για να συμμετάσχουν σε ένα νοσηρό «παιχνίδι θανάτου». «Η κυνηγετική τους ικανότητα ήταν αξιοσημείωτη», ανέφερε ο ίδιος, ενώ υπογράμμισε ότι οι δράσεις τους έφτασαν στο σημείο να στοχεύουν ακόμα και παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των 1.425 ημερών, οι πολίτες του Σεράγεβο αναγκάστηκαν να μαθαίνουν ποιοι δρόμοι ήταν καλυμμένοι από σκοπευτές και να προσαρμόζουν τις κινήσεις τους για να επιβιώσουν. Παράλληλα, η έλλειψη πρόσβασης σε νερό και οι συνεχείς βομβαρδισμοί αύξησαν την αγωνία των κατοίκων.

Ο Σλοβένος αξιωματικός δήλωσε ότι του προσφέρθηκε να πυροβολήσει και εκείνος, αλλά αρνήθηκε. Το μακάβριο «παιχνίδι» των τουριστών σταμάτησε μόνο με τις Συμφωνίες του Ντέιτον το 1995, που έθεσαν τέλος στον πόλεμο.

Έρευνες στην Ευρώπη για τους «τουρίστες»

Μετά τον πόλεμο, τέσσερις Σέρβοι αξιωματούχοι και ο πρώην πρόεδρος Σλόμισλαβ Μιλόσεβιτς δικάστηκαν και καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τώρα, νέες έρευνες στην Ευρώπη, όπως στο Μιλάνο, εξετάζουν πιθανές ποινικές ευθύνες και για τους ξένους τουρίστες που πλήρωσαν για να πυροβολούν πολίτες.

Η μαρτυρία του πρώην πράκτορα αναδεικνύει την ακραία βία και τον φρικιαστικό χαρακτήρα αυτού του σκοτεινού κεφαλαίου της ανθρώπινης ιστορίας, φέρνοντας στο φως την πλήρη έκταση της απανθρωπιάς που διαπράχθηκε στη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας.

