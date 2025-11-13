ΕΛ.ΑΣ.: Εφοδος και 40 συλλήψεις Ρομά που παρίσταναν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ – Λεία 7,6 εκατ. ευρώ!

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε Αττική, Κόρινθο και φυλακές Κορυδαλλού οδήγησε στη σύλληψη 40 Ρομά που φέρονται να εξαπάτησαν πολίτες προσποιούμενοι υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, με λεία που φτάνει τα 7,6 εκατ. ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (13/11) μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου και στις φυλακές Κορυδαλλού, με στόχο την εξάρθρωση σπείρας Ρομά.

Τα μέλη της σπείρας φέρονται να διέπρατταν απάτες και κλοπές προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 40 άτομα, ενώ η δράση τους συνδέεται με περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις, αποφέροντας παράνομο όφελος που εκτιμάται στα 7,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο κάποια από τα μέλη που βρίσκονται ήδη στις φυλακές να καθοδηγούσαν τις απάτες ή ακόμη και να επικοινωνούσαν με ανυποψίαστα θύματα από τα κελιά τους. Τρεις Ρομά ελέγχθηκαν εντός των φυλακών, με τους δύο να φαίνεται ότι καθοδηγούσαν την εγκληματική οργάνωση.

Οι σχετικές ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ. αναμένονται εντός της ημέρας.

To βίντεο της Αστυνομίας

