Τροχαία: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα

Δύο νησιωτικές περιφέρειες της Ελλάδας είδαν 120 και 119 νεκρούς σε θανατηφόρα τροχαία ανά εκατομμύριο κατοίκους

«Μαύρη» δεύτερη και τρίτη θέση, ανάμεσα στις εκατοντάδες υπο-εθνικές επαρχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέσπασαν τα Ιόνια Νησιά και το Νότιο Αιγαίο για τον αριθμό των θυμάτων σε τροχαία ατυχήματα επί του συνόλου του πληθυσμού τους, σύμφωνα με τη Eurostat.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρονολογούνται από το 2023, οι δύο αυτές περιφέρειες της Ελλάδας είδαν 120 και 119 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους, με μόνο τη βορειοδυτική Βουλγαρία (Severozapaden) να ξεπερνά τις ελληνικές νησιωτικές περιοχές, με 166 νεκρούς ανά εκατομμύριο.

