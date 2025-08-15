Πυρκαγιές: Καν' το όπως στην Τουρκία, με μπετονιέρα και γερανό (vid)

Δείτε την επινόηση των Τούρκων για κατάσβεση πυρκαγιάς σε δύσβατες περιοχές...

Επειδή ο «κρατικός μηχανισμός» και η ετοιμότητά του είναι μια ασαφή έννοια που χάνεται ανάμεσα σε φυσικές καταστροφές και δάση-κάρβουνα, οι ίδιοι οι πολίτες επινοούν... πατέντες για να σώσουν οτιδήποτε (αν) σώζεται. Όπως στην Τουρκία...

Η ανάγκη για άμεση επέμβαση σε πυρκαγιές που κατακαίουν τα πάντα στο διάβα τους, σε δύσβατες περιοχές, οδηγεί ολοένα και περισσότερους πολίτες να επιστρατεύουν τη φαντασία τους. Πέρα από την αυταπάρνηση που είδαμε στην ελληνική περιφέρεια από εθελοντές που αψήφησαν την ασφάλειά τους για να σώσουν με κάθε τρόπο τις περιουσίες τους, το πιο πρόσφατο παράδειγμα έρχεται από την Τουρκία.

Ένα φορτηγό-μπετονιέρα μετέφερε εκατοντάδες λίτρα νερό και τροφοδοτούσε έναν γερανό, ο οποίος και το απελευθέρωνε πάνω στις φλόγες, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια μέχρι να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ζητούμενο ήταν να μην περάσει η φωτιά το δρόμο και απ' ότι φαίνεται η αποστολή στέφθηκε με επιτυχία.

Παρόμοιες πατέντες, όπως τροποποιημένα αγροτικά μηχανήματα με φορητές δεξαμενές, που είδαμε και στην Ελλάδα, αναδεικνύουν πώς η εφευρετικότητα γίνεται σύμμαχος της πολιτικής προστασίας, ειδικά όταν ο χρόνος και η πρόσβαση είναι εναντίον όλων...

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

