Ο Ουρανός κρύβει μυστικά: Γιατί οι επιστήμονες θέλουν επειγόντως να επιστρέψουμε εκεί

Νέα μελέτη δείχνει ότι ο Ουρανός εκπέμπει περισσότερη θερμότητα από όση δέχεται από τον Ήλιο, ανοίγοντας τον δρόμο για επιστροφή στον «παγωμένο γίγαντα».

Μια νέα διεθνής μελέτη ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για τον πλανήτη Ουρανό, καθώς φαίνεται πως εκπέμπει περισσότερη θερμότητα από ό,τι δέχεται από τον Ήλιο – γεγονός που τον καθιστά ακόμη πιο μυστηριώδη.

Ο πλανήτης-«παράξενος» του Ηλιακού Συστήματος

Ο Ουρανός, που περιστρέφεται σχεδόν πλαγιασμένος και βρίσκεται 2,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο, έχει εξερευνηθεί από κοντά μόνο μία φορά – από το Voyager 2 το 1986. Τότε, τα δεδομένα έδειχναν ότι δεν εξέπεμπε θερμότητα πέρα από το ανακλώμενο ηλιακό φως, σε αντίθεση με τους Δία, Κρόνο και Ποσειδώνα, που έχουν ισχυρές εσωτερικές πηγές θερμότητας.

Τι αποκαλύπτει η νέα μελέτη

Η έρευνα, υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου του Χιούστον, βασίστηκε σε παρατηρήσεις τηλεσκοπίων από το 1950 έως το 2022 – σχεδόν έναν πλήρη «χρόνο» του Ουρανού (84 γήινα χρόνια).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Ουρανός εκπέμπει περίπου 12,5% περισσότερη θερμότητα από όση απορροφά από τον Ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να «χάνει» θερμότητα από την αρχική του δημιουργία, κάτι που βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα την ιστορία και την εξέλιξή του.

Οι παρατηρήσεις του Voyager 2 έγιναν κοντά στο θερινό ηλιοστάσιο του νότιου ημισφαιρίου, παρέχοντας περιορισμένη ορατότητα του βόρειου ημισφαιρίου. Επιπλέον, τα όργανα του διαστημόπλοιου είχαν περιορισμένο φάσμα καταγραφής, γεγονός που πιθανόν έκρυψε το φαινόμενο.

Μυστήριο που περιμένει απάντηση

Παρά την ανακάλυψη, ο Ουρανός εξακολουθεί να εκπέμπει πολύ λιγότερη θερμότητα από τους άλλους γίγαντες του Ηλιακού Συστήματος. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στην ιστορία σχηματισμού του ή σε διαφορετική εσωτερική δομή.

Η μελέτη επίσης δείχνει ότι οι εποχικές αλλαγές στον Ουρανό μπορεί να επηρεάζουν σημαντικά τη θερμική του εκπομπή.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι οι παρατηρήσεις από τη Γη και σε τροχιά παραμένουν περιορισμένες, και πως μια νέα αποστολή στον Ουρανό θα μπορούσε να αποκαλύψει κρίσιμες λεπτομέρειες όχι μόνο για τον ίδιο τον πλανήτη, αλλά και για το πώς οι πλανήτες χάνουν και παράγουν θερμότητα.

«Η μελέτη αυτή ενισχύει την ανάγκη να επιστρέψουμε στον Ουρανό», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας Xinyue Wang.

