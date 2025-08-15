Οι 7 παγκόσμιοι κανόνες ηθικής που τηρούν όλοι σύμφωνα με την επιστήμη

Έρευνα της Οξφόρδης εντοπίζει 7 παγκόσμιους κανόνες ηθικής που μοιραζόμαστε όλοι, από τη γενναιότητα μέχρι τον σεβασμό στην ιδιοκτησία.

Η επιστήμη σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ανακοίνωσε πως υπάρχουν επτά κανόνες ηθικής που είναι κοινοί σε κάθε κοινωνία του πλανήτη.

Η θεωρία της «ηθικής ως συνεργασία»

Η μελέτη του 2019 βασίστηκε στη θεωρία morality-as-cooperation, σύμφωνα με την οποία οι ηθικοί κανόνες που προωθούν τη συνεργασία είναι βιολογικά «εγγεγραμμένοι» στην ανθρώπινη φύση, καθώς ενισχύουν την επιβίωση και την ευημερία της κοινότητας.

Οι ερευνητές εξέτασαν εθνογραφικά δεδομένα από 60 διαφορετικές κουλτούρες και διαπίστωσαν ότι σε καμία κοινωνία δεν θεωρούνται κακές οι ακόλουθες επτά συμπεριφορές:

Τα 7 παγκόσμια θεμέλια της ηθικής

Βοήθεια προς την οικογένεια (helping kin) – προστασία και στήριξη συγγενών. Βοήθεια προς την ομάδα σου (helping your group) – αλληλεγγύη και συνεργασία. Ανταποδοτικότητα (reciprocating) – το να επιστρέφεις μια καλή πράξη. Γενναιότητα (being brave) – ανάληψη ρίσκου για το κοινό καλό. Σεβασμός στους ανωτέρους (deferring to superiors) – αναγνώριση ιεραρχίας. Δίκαιη διανομή πόρων (dividing disputed resources) – επίλυση συγκρούσεων χωρίς αδικία. Σεβασμός στην ιδιοκτησία (respecting prior possession) – αποφυγή κλοπής ή ιδιοποίησης.

Γιατί είναι κοινές σε όλους

Οι συμπεριφορές αυτές έχουν ενισχυθεί μέσα από εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης.

Η γενναιότητα και η δίκαιη κατανομή πόρων μειώνουν τις συγκρούσεις.

Η βοήθεια στους συγγενείς σχετίζεται με την αποφυγή της αιμομιξίας, που βλάπτει τη γενετική υγεία των απογόνων.

Η ανταποδοτικότητα και η στήριξη της ομάδας ενισχύουν την ενότητα και την πίστη.

Η διαμάχη για την παγκόσμια ηθική

Η συζήτηση για το αν υπάρχει παγκόσμιος ηθικός κώδικας κρατά αιώνες. Ο φιλόσοφος David Hume το 1751 υποστήριξε ότι αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αλήθεια και η γενναιότητα είναι οικουμενικές, ενώ ο John Locke διαφωνούσε, πιστεύοντας ότι κάπου στον κόσμο θα υπάρχουν κοινωνίες που δεν τις αποδέχονται.

Η έρευνα της Οξφόρδης όμως φαίνεται να δικαιώνει τον Hume: οι επτά κανόνες ηθικής ισχύουν παντού, χωρίς εξαιρέσεις.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον

«Όλοι, παντού, μοιραζόμαστε έναν κοινό ηθικό κώδικα. Συμφωνούμε ότι η συνεργασία και η προώθηση του κοινού καλού είναι το σωστό», εξήγησε ο επικεφαλής της μελέτης, Dr. Oliver Scott Curry.

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματα αυτά θα βοηθήσουν στην κατανόηση και τη γεφύρωση πολιτισμικών διαφορών, δείχνοντας ότι, παρά τις διαφορές μας, οι βασικές αξίες είναι ίδιες.

