Γιος Σέρβου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή συνελήφθη ως «εγκέφαλος» κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών

Η ισπανική Αστυνομία αποκάλυψε δίκτυο που λειτουργούσε στα πρότυπα της ιταλικής μαφίαςς.

Ο Στέφαν Μιλογέβιτς, γιος του παλαίμαχου Σέρβου φορ Γκόραν Μιλόγεβιτς (ο οποίος μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Παρτιζάν, Ερυθρό Αστέρα, Θέλτα, Μαγιόρκα) και ανηψιός του -γνωστού από τη θητεία του στην Ελλάδα- Βλάνταν Μιλόγεβιτς, συνελήφθη ως ο άνθρωπος που ηγούταν ενός από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στις Βαλεαρίδες Νήσους. Ο 31χρονος πρώην MMA fighter κατηγορείται για εισαγωγή και διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων κοκαΐνης και χασίς, ενώ η δράση του επεκτεινόταν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Η έρευνα των Αρχών διήρκεσε δύο χρόνια και οδήγησε στην κατάσχεση 3.200 κιλών ναρκωτικών και στη σύλληψη 76 προσώπων. Στα 71 σημεία που ερευνήθηκαν, η Αστυνομία εντόπισε 1,54 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Οι αρχές κατέγραψαν συνομιλίες του Μιλοσέβιτς σχετικά με παραδόσεις όπλων, μεταξύ των οποίων και πολλών AK-47, από διεθνείς μαφίες που τροφοδοτούσαν το δίκτυό του.

Οργάνωση τύπου «Ντρανγκέτα»

Οι ανακριτές αναφέρουν ότι το δίκτυο λειτουργούσε με δομή παρόμοια με τη σκληρή ιταλική μαφία «Ντρανγκέτα». Υπήρχε αυστηρή ιεραρχία, κωδικοποιημένες επικοινωνίες και γρήγορη τιμωρία όποιου παρέβαινε τους κανόνες. Σε μία χαρακτηριστική συνομιλία, ο Μιλογέβιτς προειδοποιεί συνεργάτη του: «Δεν παίζεις με αυτούς. Θα σε μαγειρέψουν».

Από τις ακαδημίες της Μαγιόρκα στο ΜΜΑ και από εκεί στη φυλακή

Ο Στέφαν Μιλογέβιτς έφτασε στη Μαγιόρκα σε ηλικία τεσσάρων ετών. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες ποδοσφαίρου, αλλά με ύψος 1,94 μ. στράφηκε γρήγορα στις πολεμικές τέχνες. Έγινε επαγγελματίας MMA fighter, συμμετείχε σε τοπικά events και ακόμη και σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε πει: «Αυτό είναι το Champions League. Δεν υπάρχει πιο πάνω».

Λίγους μήνες μετά, συνελήφθη μαζί με τον δικηγόρο που θεωρείται ο «εγκέφαλος» του κυκλώματος. Και οι δύο έχουν προφυλακιστεί, κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διαφθορά.

Οι ισπανικές Αρχές έχουν εκδώσει διεθνή εντάλματα και συνεργάζονται με τις αρχές της Ανδόρας και άλλων χωρών, ενώ ο φάκελος της υπόθεσης αναμένεται να «ανοίξει» περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για ένα από τα πιο εκτεταμένα χτυπήματα κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην ισπανική επικράτεια την τελευταία δεκαετία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ