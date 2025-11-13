Ένας δικηγόρος αποκαλύπτει τη λέξη που πάντα «ξεσκεπάζει» τους ψεύτες

Ο ειδικός στην επικοινωνία Τζέφερσον Φίσερ εξηγεί γιατί οι όροι «ποτέ» και «πάντα» μπορεί να αποτελούν ένδειξη εξαπάτησης.

Ένας γνωστός δικηγόρος και ειδικός στην επικοινωνία, ο Jefferson Fisher, αποκαλύπτει ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται… ανιχνευτής ψεύδους για να καταλάβεις ότι κάποιος σε κοροϊδεύει. Αρκεί να δώσεις προσοχή σε μία και μόνο λέξη. Ή μάλλον δύο.

Στην εμφάνισή του στο δημοφιλές podcast “Diary of a CEO” του Steven Bartlett, ο Fisher εξήγησε ότι όσοι ψεύδονται τείνουν να χρησιμοποιούν απόλυτες εκφράσεις, προσπαθώντας να φανούν πιο πειστικοί. Οι λέξεις “ποτέ” και “πάντα” είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, τα δύο μεγαλύτερα καμπανάκια.

Οι δύο λέξεις που προδίδουν τον ψεύτη

Για παράδειγμα, αν κάποιος ερωτηθεί: «Έστελνες μήνυμα όσο οδηγούσες;» και απαντήσει αμέσως «Όχι, ποτέ. Δεν στέλνω ποτέ μηνύματα όταν οδηγώ», αυτή η υπερβολή είναι ένδειξη ότι μάλλον δεν λέει όλη την αλήθεια. Όπως σημειώνει ο Fisher, σχεδόν όλοι έχουν στείλει έστω μία φορά μήνυμα στο δρόμο, όσο κι αν δεν το παραδέχονται.

Οι απόλυτοι ισχυρισμοί λειτουργούν σαν ασπίδα. Προσπαθούν να κλείσουν κάθε περιθώριο αμφισβήτησης, να κόψουν τη συζήτηση και να «κλειδώσουν» την εντύπωση ότι έχουν τη μοναδική αλήθεια.

Μια δεύτερη ένδειξη είναι η ταχύτητα της απάντησης. Οι άνθρωποι που λένε ψέματα συχνά απαντούν πολύ γρήγορα, χωρίς καν να προσποιηθούν ότι σκέφτονται. Η ακαριαία αντίδραση είναι, όπως τονίζει ο Fisher, ένα ξεκάθαρο προειδοποιητικό σημάδι.

Το κόλπο για να τους ξεσκεπάσεις

Τι μπορείς να κάνεις εκεί; Ο Fisher προτείνει κάτι απλό: επανάλαβε την απάντησή τους. Με αυτόν τον τρόπο, ο άλλος αναγκάζεται να σκεφτεί ξανά, να επανεξετάσει το ψέμα του και συχνά αρχίζει να «σπάει» τη γραμμή του: «Ε, εντάξει… μερικές φορές, αλλά όχι συχνά». Κάπου εκεί η μπλόφα αρχίζει να καταρρέει.

Τέλος, ο ειδικός εξηγεί ότι κάποιοι ψεύτες χρησιμοποιούν και το σιωπηλό κενό. Μικρές παύσεις, όχι από αμηχανία, αλλά γιατί ξοδεύουν χρόνο προσπαθώντας να κατασκευάσουν την ιστορία τους εκείνη τη στιγμή. Και όπως καταλήγει ο ίδιος: «Οι λέξεις σπάνια λένε ψέματα. Οι άνθρωποι πολύ συχνά.»