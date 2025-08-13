Βρετανία: Αναζητείται κλέφτης που διέρρηξε αυτοκίνητο με αποκριάτικη στολή

Η αστυνομία στο Χάντερσφιλντ αναζητά άνδρα που διέρρηξε αυτοκίνητο φορώντας αποκριάτικη στολή. Καταγράφηκε σε κάμερα να χρησιμοποιεί την κλεμμένη κάρτα, φορώντας μάσκα νεκροκεφαλής.

Σε αναζήτηση ενός... διαφορετικού από τους άλλους διαρρήκτη βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές του Χάντερσφιλντ, στη Βρετανία, καθώς άγνωστος άνδρας φέρεται να έκλεψε χρήματα και μια πιστωτική κάρτα από σταθμευμένο αυτοκίνητο, φορώντας... στολή σκελετού.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου, με τις κάμερες ασφαλείας ενός κοντινού πρατηρίου καυσίμων να καταγράφουν τον δράστη να χρησιμοποιεί την κλεμμένη κάρτα λίγη ώρα αργότερα, πάντα με την ανατριχιαστική του αμφίεση. Η στολή, ολόσωμη, συνοδευόταν από μάσκα νεκροκεφαλής που παρέπεμπε σε Halloween ή κινηματογραφικό κακοποιό, γεγονός που τράβηξε αμέσως την προσοχή των αρχών.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από το επίμαχο βίντεο και απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επικοινωνήσουν εάν γνωρίζουν κάποιον που διαθέτει -ή συνηθίζει να φορά- παρόμοια στολή.

Τοπικά μέσα σχολιάζουν ότι η προσήλωση του δράστη στον «ρόλο» του ίσως φανερώνει πρόθεση επανάληψης ανάλογης ενέργειας. «Ο χρόνος θα δείξει αν πρόκειται για μια μεμονωμένη πράξη ή για την πρώτη εμφάνιση ενός επίδοξου κακοποιού με... κινηματογραφικές βλέψεις», σημειώνεται.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να έχει προβεί και σε άλλες παρόμοιες ενέργειες.

