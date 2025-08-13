Απειλητική επιστολή από τις ΗΠΑ σε κατάστημα στα Χανιά για φιλοπαλαιστινιακή ταμπέλα: «Αν δεν την αφαιρέσετε, θα το μετανιώσετε»

Απειλητική επιστολή από ΗΠΑ για φιλοπαλαιστινιακή πινακίδα σε κατάστημα στα Χανιά. Κλιμακώνεται η ένταση και η στοχοποίηση.

Στο επίκεντρο αντιπαράθεσης, με διεθνείς όπως φαίνεται διαστάσεις, βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες κατάστημα ρούχων / αξεσουάρ / κοσμημάτων στην Παλιά Πόλη των Χανίων, έπειτα από την απόφαση της ιδιοκτήτριάς του να αναρτήσει στην είσοδο του καταστήματος ταμπέλα με το μήνυμα «Free Palestine».

Το κατάστημα «Krinolino», στην οδό Θεοτοκοπούλου, επέλεξε να εκφράσει δημόσια και χωρίς περιστροφές τη θέση του για το Παλαιστινιακό ζήτημα. Η επιγραφή, γραμμένη στα αγγλικά, αναφέρει: «Ελεύθερη Παλαιστίνη. Σταματήστε την γενοκτονία. Υποστηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το ποτάμι ως τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα ελευθερωθεί».

Η πρωτοβουλία αυτή όμως προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, το κατάστημα έγινε στόχος παρενοχλήσεων: από αρνητικές κριτικές στη Google και επιθετικά σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα, μέχρι φυσικές επιθέσεις, με περαστικούς να μπαίνουν στον χώρο και να πετούν προϊόντα στο πάτωμα. Το κλίμα επιδεινώθηκε αισθητά, όμως η ένταση κορυφώθηκε στις 12 Αυγούστου.

Τότε, η επιχειρηματίας εντόπισε στην είσοδο έναν φάκελο που είχε σταλεί ταχυδρομικά από το Carol Stream, του Ιλινόις των ΗΠΑ. Το περιεχόμενό του ήταν ευθέως απειλητικό. Στην επιστολή αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Η οικογένειά μου βρέθηκε έξω από το κατάστημά σας στα Χανιά και παρατήρησε την αντι-ισραηλινή πινακίδα σας. Είστε πραγματικά ένα κάθαρμα. Η πινακίδα πρέπει να αφαιρεθεί αμέσως. Θα ελέγχουμε περιοδικά για να βεβαιωθούμε ότι θα την αφαιρέσετε μέχρι την 1η Αυγούστου. Αν δεν την αλλάξετε με μία που να καλωσορίζει Ισραηλινούς, θα το μετανιώσετε. Σας έχουμε προειδοποιήσει».

Η ιδιοκτήτρια χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ένα νέο επίπεδο παρενόχλησης» και δημοσιοποίησε την απάντησή της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, συνοδεύοντάς την με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη: «Μου δώσατε μια κατάρα, σας δίνω μια ευχή: Σας εύχομαι η συνείδησή σας να είναι τόσο καθαρή όσο η δική μου, και να είστε τόσο ηθικοί όσο είμαι εγώ».

Στην ανάρτησή της, η ίδια υπογραμμίζει ότι δεν μετανιώνει για τη στάση που έχει επιλέξει, ενώ κλείνει με το σύνθημα που αποτελεί διεθνές κάλεσμα υπέρ των Παλαιστινίων: «From the river to the sea, Palestine will be free. I regret nothing» (Από το ποτάμι ως τη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα ελευθερωθεί. Δεν μετανιώνω για τίποτα»).

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και σχολιασμό στα κοινωνικά δίκτυα, εντείνοντας τη συζήτηση για τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης, ειδικά όταν πρόκειται για διεθνώς αμφιλεγόμενα ζητήματα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν η υπόθεση έχει τεθεί υπό διερεύνηση από τις ελληνικές αρχές.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ