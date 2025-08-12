Η NASA φωτογράφισε την «Κοσμική Αράχνη»: Οι πιο εντυπωσιακές εικόνες του σύμπαντος που είδαμε ποτέ

Το Hubble κατέγραψε την «Κοσμική Αράχνη» σε εικόνες που κόβουν την ανάσα. Δείτε το πιο φωτεινό σημείο δημιουργίας άστρων στο κοντινό μας Σύμπαν, 161.000 έτη φωτός μακριά.

Η NASA αποκάλυψε μια νέα, εντυπωσιακή εικόνα της «Κοσμικής Αράχνης» — ή αλλιώς Νεφελώματος Ταραντούλα — που βρίσκεται 161.000 έτη φωτός μακριά και αποτελεί την πιο φωτεινή και μεγάλη περιοχή δημιουργίας άστρων στο κοντινό μας Σύμπαν.

Η φωτογραφία, τραβηγμένη από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble, δείχνει με απίστευτη λεπτομέρεια τις λεπτές, σκονισμένες ίνες που θυμίζουν ιστό αράχνης, περιβάλλοντας έναν πυρήνα γεμάτο νεογέννητα, γαλάζια άστρα.

Το σπίτι των μεγαλύτερων άστρων που έχουμε δει ποτέ

Το Νεφέλωμα Ταραντούλα βρίσκεται στο Μικρό Νέφος του Μαγγελάνου, έναν δορυφόρο-γαλαξία του δικού μας Γαλαξία. Εκεί, γεννιούνται άστρα σε τεράστιους αριθμούς, με μερικά να φτάνουν μάζες έως και 200 φορές μεγαλύτερες από τον Ήλιο.

Στο κέντρο του νεφελώματος υπάρχει μια τεράστια κοιλότητα, που έχει σχηματιστεί από την έντονη ακτινοβολία και τους ισχυρούς ηλιακούς ανέμους των νεαρών, γιγάντιων άστρων.

Πυλώνες, πρωτοαστέρες και η γέννηση του μέλλοντος Σύμπαντος

Μέσα στις πυκνότερες περιοχές αερίων και σκόνης, οι οποίες έχουν αντέξει αυτή την κοσμική «καταιγίδα», σχηματίζονται εντυπωσιακοί πυλώνες αερίου. Εκεί κρύβονται πρωτοαστέρες — μωρά άστρα που ακόμη τυλίγονται από πυκνά νέφη σκόνης, μέχρι να «απελευθερωθούν» και να αρχίσουν να φωτίζουν τον Γαλαξία.

Μάλιστα, το Τηλεσκόπιο James Webb είχε φωτογραφίσει την ίδια περιοχή το 2022, αποκαλύπτοντας ότι ένα από αυτά τα νεαρά άστρα ήταν ακόμη πιο νέο απ’ ό,τι πίστευαν οι αστρονόμοι.

Στις 11 Αυγούστου, η NASA δημοσίευσε την εικόνα στο Instagram με τη φράση: «Μην πιαστείτε στον ιστό της Ταραντούλας. Οι λεπτές ίνες αερίου και σκόνης είναι που της έδωσαν το όνομά της».

Η ανάρτηση έγινε viral, με εκατοντάδες χιλιάδες likes και σχόλια από ανθρώπους που μαγεύτηκαν από την ομορφιά και το μέγεθος αυτού του κοσμικού θαύματος.

