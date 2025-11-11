Γερμανός αγόρασε Mercedes και ανακάλυψε πως έχει... ξύλινα φρένα!

Γερμανός αγόρασε μεταχειρισμένη Mercedes και λίγο αργότερα έπαθε σοκ με τα φρένα του πολυτελούς SUV, αφού ανακάλυψε πως ήταν φτιαγμένα από ξύλο και όχι από κανονικά υλικά ασφαλείας.

Φανταστείτε να αγοράζετε ένα πανάκριβο SUV και να διαπιστώνετε ότι δεν φρενάρει σχεδόν καθόλου. Αυτό ακριβώς συνέβη σε έναν Γερμανό οδηγό, ο οποίος αγόρασε μια Mercedes GLE σε δημοπρασία και πολύ σύντομα αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.

Ο άνδρας ένιωσε αμέσως ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά, όταν πάτησε το φρένο και το αυτοκίνητο σχεδόν δεν επιβράδυνε, όσο κι αν πίεζε το πεντάλ. Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, κάλεσε οδική βοήθεια και μετέφερε το όχημα σε συνεργείο για έλεγχο.

Η Mercedes της συμφοράς: Ξύλινα «τακάκια» με… μαρκαδόρο

Η διάγνωση των μηχανικών σόκαρε τον ιδιοκτήτη του πολυτελούς SUV. Τα φρένα του ήταν εξοπλισμένα με ξύλινα τακάκια, πάνω στα οποία κάποιος είχε γράψει με μαρκαδόρο τη λέξη «Brembo», το όνομα γνωστής μάρκας φρένων. Φυσικά, αυτά τα αυτοσχέδια υλικά δεν παρείχαν καμία ουσιαστική επιβράδυνση και είχαν ήδη προκαλέσει φθορά στους δίσκους του αυτοκινήτου.

Ο ειδικός τεχνικής ασφάλειας Χανς Μπάουερ δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Stuttgarter Nachrichten: «Αυτό δεν είναι απλώς ερασιτεχνισμός — είναι εγκληματική αμέλεια. Το ξύλο φθείρεται σχεδόν αμέσως όταν τρίβεται πάνω σε μέταλλο και δεν έχει καμία πιθανότητα να σταματήσει ένα όχημα δύο τόνων».

Η αστυνομία του Ludwigsburg έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα εναντίον του πρώην ιδιοκτήτη του οχήματος, για παρέμβαση σε κρίσιμα στοιχεία ασφαλείας. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο το κίνητρο πίσω από αυτή την επικίνδυνη και εντελώς αδικαιολόγητη ενέργεια.

