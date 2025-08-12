Κόλαση στην Πάτρα: Τυλίχθηκαν στις φλόγες οικισμοί και βιομηχανίες - Αρκετοί οι εγκαυματίες

Δύσκολη η μάχη των Πυροσβεστών την στιγμή που έχει νυχτώσει και η φωτιά είναι ανεξέλεγκτη στην Δυτική Αχαΐα.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα στην Αχαΐα πλησιάζοντας σε βιομηχανίες στην Πάτρα την στιγμή που έχει νυχτώσει πλήρως και τα εναέρια μέσα έχουν σταματήσει να βοηθούν και η δουλειά των πυροσβεστών έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη.

Ξέσπασε αρχικά στα Φλογεραίικα και πλέον καίει σε τρία μέτωπα, με τις φλόγες να έχουν μπει στη ΒΙΠΕ καίγοντας βιοτεχνίες και εργοστάσια κάτι που προσπαθούν με τιτάνιες προσπάθειες να σταματήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Υπάρχει προληπτική εκκένωση σε Βραχναίικα και άλλες 25 περιοχές, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά τρεις εγκαυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά και άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα.

Δύσκολα προσβάσιμα αρκετά σημεία

Στα Τσουκαλαίικα και στα Βραχναίικα οι φλόγες έχουν επεκταθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και καίνε ανεξέλεγκτα σε δύσβατα σημεία όπου η είσοδος των επίγειων δυνάμεων είναι αρκετά δύσκολη. Οι άνεμοι συνεχίζουν να είναι εχθρός μιας και δεν έχουν σταματήσει εδώ και αρκετή ώρα κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο το έργο των πυροσβεστών.

Το πύρινο μέτωπο έφτασε μέχρι το νεκροταφείο ενός οικισμού με αποτέλεσμα να τυλιχτεί στις φλόγες και να κάψει αρκετά μνήματα τα οποία βρίσκονταν κοντά στην δασική έκταση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ