Συναγερμός στο πλοίο «Ιονίς»: Μπλακάουτ μεσοπέλαγα με 183 επιβάτες

Βλάβη στο σύστημα πρόωσης του πλοίου «Ιονίς», ενώ βρισκόταν μεσοπέλαγα με 183 επιβάτες.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8), όταν το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς» υπέστη ξαφνική βλάβη στο σύστημα πρόωσης, ενώ έπλεε μεταξύ Κέας και Μακρονήσου, με αποτέλεσμα να παραμείνει ακυβέρνητο για αρκετή ώρα.

Στο πλοίο επιβαίνουν 183 ταξιδιώτες και 25 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Η αρχική διακοπή ηλεκτροδότησης (μπλακάουτ) σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες λιμενικές αρχές, οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Μετά από μερική αποκατάσταση της βλάβης, το «Ιονίς» κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του με μειωμένη ισχύ -λειτουργώντας μόνο με μία μηχανή. Αυτή την ώρα κινείται αργά προς το λιμάνι του Λαυρίου.

Ενισχύσεις στο σημείο

Η κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος υπήρξε άμεση και εκτεταμένη: στο σημείο κατευθύνονται δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία που βρίσκονταν κοντά και ένα ρυμουλκό, σε ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση για την ασφαλή προσέγγιση και πρόσδεση του πλοίου, με προτεραιότητα την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των επιβατών.

