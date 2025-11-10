Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική: Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους: LIVE χάρτης της κακοκαιρίας

Ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνι σαρώνουν την Αττική, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακό χάος. LIVE χάρτης.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκεται η Αττική καθώς δυνατές βροχές και άνεμοι σαρώνουν το Λεκανοπέδιο προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στους δρόμους.

Λίγο μετά τις 11 ξέσπασε μπουρίνι με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο και προβλήματα για πεζούς και οδηγούς.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr