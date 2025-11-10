Ο ιερέας YouTuber ονόμαζε… φανουρόπιτες τα ναρκωτικά: «Χρησιμοποιούσαν τον ναό για εμπόριο»

Ποιος είναι ο ρασοφόρος που συνελήφθη με 2 κιλά κοκαΐνη. Τοξικοεξαρτημένα άτομα δεν γνώριζαν για τη σύλληψη του παλαιοημερολογίτη ιερέα και πήγαν να λάβουν τη δόση τους.

Σάλος έχει «ξεσπάσει» με τον 46χρονο που διακινούσε ναρκωτικά, δηλώνει… Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των παλαιοημερολογητών και διατηρεί κανάλι στο YouTube, ενώ είχε εργαστεί και στο παρελθόν ως μοντέλο, κίνηση που προκάλεσε την καθαίρεση από την Εκκλησία της Ελλάδος, καθώς είχε εκκλησιαστική μόρφωση και είχε χριστεί διάκονος.

Ο ιερέας διακινούσε «φανουρόπιτες» (σ.σ. κωδική ονομασία για το χασίς και την κοκαΐνη), που έκρυβε ακόμη και σε Ιερό Ναό της οδού Λιοσίων.

