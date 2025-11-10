Απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα: Η εταιρεία τον χρονομετρούσε με το ρολόι στο χέρι

Ένας εργαζόμενος στη Γερμανία απολύθηκε επειδή, σύμφωνα με την εταιρεία του, περνούσε υπερβολικό χρόνο στην τουαλέτα. Τι προβλέπει ο νόμος και πότε θεωρείται κατάχρηση χρόνου.

Στη Γερμανία, ένας εργαζόμενος είδε την πόρτα της εξόδου γιατί πήγαινε -κατά την εταιρεία του- “πολύ συχνά” στην τουαλέτα. Η εργοδοσία μάλιστα τον χρονομετρούσε, προκαλώντας αντιδράσεις για τα όρια της ιδιωτικότητας στον χώρο εργασίας.

Χρονομετρούσαν τα διαλείμματα στην τουαλέτα

Στη Γερμανία, μια εταιρεία απέλυσε υπάλληλο επειδή -σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε- πέρασε 42, 46 και 48 λεπτά στην τουαλέτα σε τρεις διαφορετικές ημέρες του Σεπτεμβρίου. Η εργοδοσία, με το χρονόμετρο στο χέρι, θεώρησε ότι πρόκειται για «κατάχρηση χρόνου εργασίας» και προχώρησε στην απόλυσή του.

Το περιστατικό άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση: μπορεί κάποιος να απολυθεί επειδή πηγαίνει “πολύ” στην τουαλέτα; Και ποιος αποφασίζει τι σημαίνει “υπερβολικά πολύ”;

Η τουαλέτα ως βασική ανάγκη, όχι ως «διάλειμμα»

Η μετάβαση στην τουαλέτα θεωρείται βασική ανθρώπινη ανάγκη και δεν μπορεί να απαγορευτεί ή να περιοριστεί με αυστηρούς κανόνες. Ο νόμος τη θεωρεί σύντομη διακοπή εργασίας, όπως ένα γρήγορο τέντωμα ή μια γουλιά νερό.

Είναι επίσης αμειβόμενος χρόνος, επομένως ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να τον «αναπληρώσει». Δεν υπάρχουν νομικά όρια για το πόσο πρέπει να διαρκεί μια επίσκεψη στην τουαλέτα, ούτε προκαθορισμένες οδηγίες για το τι θεωρείται υπερβολή.

Τι προβλέπει ο νόμος στη Γερμανία

Ο Γερμανικός Νόμος για τον Χρόνο Εργασίας (άρθρο 4) ορίζει τα τυπικά διαλείμματα ανάπαυσης (30 λεπτά μετά από 6 ώρες εργασίας), αλλά τα διαλείμματα για την τουαλέτα δεν εμπίπτουν σε αυτά. Στην πράξη, αντιμετωπίζονται ως μέρος της εργάσιμης ημέρας.

Ωστόσο, αν ένας εργαζόμενος παρατείνει συστηματικά τη διάρκεια αυτών των διαλειμμάτων για άλλους λόγους -όπως χρήση κινητού, διάβασμα ή προσωπικές δραστηριότητες-, τότε μπορεί να θεωρηθεί παράβαση καθήκοντος. Όπως εξηγεί ο δικηγόρος εργασιακού δικαίου Jens Usebach (JURA.CC): «Η σκόπιμη παράταση του χρόνου χρήσης της τουαλέτας για ιδιωτικές δραστηριότητες μπορεί να θεωρηθεί δόλια άδεια».

Δικαστική απόφαση: τα 30 λεπτά δεν είναι υπερβολή

Μια πρόσφατη απόφαση του Εργατικού Δικαστηρίου της Κολωνίας έκρινε ότι ακόμη και καθημερινά διαλείμματα για την τουαλέτα που υπερβαίνουν τα 30 λεπτά δεν δικαιολογούν μείωση μισθού. Ωστόσο, εάν η πρακτική αυτή επαναλαμβάνεται συστηματικά και χωρίς ιατρικό λόγο, μπορεί να θεωρηθεί “κλοπή χρόνου” εις βάρος του εργοδότη.

Πότε μπορεί να γίνει απόλυση

Η απόλυση για υπερβολικά μεγάλα διαλείμματα στην τουαλέτα είναι νόμιμη μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, και μόνο μετά από αποδεδειγμένα περιστατικά και προειδοποιήσεις. Εάν υπάρχει ιατρικό πιστοποιητικό που δικαιολογεί τη συχνότητα ή τη διάρκεια, η απόλυση θεωρείται αδικαιολόγητη.

Τι απαγορεύεται στους εργοδότες

Οι εργοδότες δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν τις επισκέψεις στην τουαλέτα με κάμερες, κάρτες πρόσβασης ή χρονόμετρα. Οποιαδήποτε μορφή παρακολούθησης αυτού του είδους παραβιάζει τα προσωπικά δικαιώματα και είναι παράνομη στη Γερμανία - και όχι μόνο εκεί.

Ο σεβασμός στην ανθρώπινη ανάγκη

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι προϊστάμενοι οφείλουν να αναγνωρίζουν πως τα διαλείμματα για τουαλέτα είναι μέρος της φυσιολογικής ρουτίνας μιας εργάσιμης ημέρας και όχι καταχρηστική συμπεριφορά. Η υπερβολική ρύθμιση ή τιμωρία τέτοιων περιπτώσεων όχι μόνο παραβιάζει δικαιώματα, αλλά και δημιουργεί κλίμα δυσπιστίας στους χώρους εργασίας.

