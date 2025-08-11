Κρι-κρι με… άγρια διάθεση στα Σύβοτα: Επιτίθεται σε τουρίστρια και γίνεται viral στο TikTok

Ένα απρόσμενο κρι-κρι στα Σύβοτα προκαλεί χάος σε παραλία – χτυπά τουρίστρια και κλέβει σνακ! Δες το viral βίντεο στο TikTok.

Μια απλή ημέρα στην παραλία των Συβότων εξελίχθηκε διαφορετικά, όταν ένα κρι-κρι αποφάσισε να γίνει ο πρωταγωνιστής της παραλίας και να επιτεθεί στους λυόμενους. Κατέβηκε από τα βουνά και ξεκίνησε να τριγυρίζει ανάμεσα στους τουρίστες, ψάχνοντας για φαγητό με… άγρια διάθεση.

Οι λουόμενοι απολάμβαναν τον ήλιο και τα κοκτέιλ τους όταν ξαφνικά το ζωηρό τετράποδο έκανε «έφοδο» στις πετσέτες τους. Αναζητούσε σνακ και μάλιστα, κατάφερε να χτυπήσει μια γυναίκα στο πρόσωπο της με τα μεγάλα του κέρατα όταν ψαχούλευε την τσάντα της.

Η σκηνή καταγράφηκε από τους παρευρισκόμενους με τα κινητά τους και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στο TikTok και τα social media. Η βρετανική έκδοση της Daily Mail περιέγραψε το περιστατικό ως «greedy goat causing havoc», καθώς το κρι-κρι μάταια αναζητούσε τροφή, προκαλώντας αναστάτωση.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο κάποιοι από τους τουρίστες προσπαθούν να το διώξουν από την παραλία ενώ άλλοι γελούν και το ταΐζουν.

