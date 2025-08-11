Ξύπνησε δύο φορές μέσα στο φέρετρο όταν όλοι τον είχαν για νεκρό: Η ιστορία του Τανζανού που σοκάρει (vid)

Ένας άνδρας από την Τανζανία έχει «επιστρέψει» στη ζωή έξι φορές μετά τον θάνατο, αλλά η παράξενη εμπειρία τον έχει οδηγήσει σε μοναξιά και φόβο από την κοινότητά του. Η ιστορία που σοκάρει την ιατρική και κοινωνική κοινότητα.

Ένας άνδρας από την Τανζανία, ο Ismail Azizi, ισχυρίζεται πως έχει πεθάνει και έχει επιστρέψει στη ζωή έξι φορές, προκαλώντας σοκ και φόβο στην κοινότητά του. Η μοναδική αυτή εμπειρία, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί θαύμα ή ακόμα και κατάρα, έχει αλλάξει για πάντα τη ζωή του — όχι μόνο λόγω των ιατρικών θαυμάτων, αλλά και εξαιτίας της απομόνωσης που βιώνει σήμερα.

Έξι «θάνατοι» και έξι επιστροφές

Η ιστορία του Azizi ξεκινά από ένα σοβαρό ατύχημα στην εργασία του, όπου οι γιατροί τον έκριναν νεκρό και το σώμα του μεταφέρθηκε στη νεκροτομή. Ωστόσο, ο ίδιος ξύπνησε και περπάτησε ξανά, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Η δεύτερη φορά που «πέθανε» ήταν από ελονοσία, όταν ξανά οι γιατροί τον θεωρούσαν νεκρό, αλλά ο Azizi ξύπνησε μέσα στο φέρετρο του.

Δεν σταμάτησε εκεί. Μετά από ένα τροχαίο ατύχημα, δηλητηριώδες δάγκωμα φιδιού, ακόμα και μια πτώση σε λάκκο, κατάφερε να επιστρέψει στη ζωή κάθε φορά που όλοι τον είχαν αποχαιρετήσει. Η έκτη και πιο σοβαρή κατάσταση «θανάτου» ήρθε όταν οι χωρικοί προσπάθησαν να τον κάψουν ζωντανό πιστεύοντας πως ήταν πνεύμα ή μάγος. Παρά τα σοβαρά εγκαύματα, ξανά ξύπνησε στο νεκροτομείο.

Η κοινωνική απομόνωση και ο φόβος

Παρά το θαύμα που έχει βιώσει, ο Azizi δεν έχει ζήσει ήσυχα. Η κοινότητά του τον φοβάται και τον αποφεύγει, πιστεύοντας ότι φέρει κακό ή ότι είναι μάγος. Ο ίδιος περιγράφει πώς οι άνθρωποι τον κοιτούν σαν φάντασμα και τον απομακρύνουν. Ζει πλέον μόνος, χωρίς οικογένεια και φίλους, αντιμετωπίζοντας τη μοναξιά και το κοινωνικό στίγμα.

Η περίπτωση του Azizi προκαλεί έντονο ενδιαφέρον τόσο για την ιατρική κοινότητα όσο και για τους ανθρωπολόγους. Τα περιστατικά επιστροφής στη ζωή μετά από κλινικό θάνατο είναι σπάνια, αλλά γνωστά. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η συχνότητα και οι συνθήκες των «θανάτων» του Azizi. Παράλληλα, ο φόβος της κοινότητας δείχνει πώς οι παραδόσεις και οι πεποιθήσεις επηρεάζουν την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

Η ιστορία του Ismail Azizi δεν είναι απλά μια παράξενη περίπτωση επιβίωσης. Είναι μια υπενθύμιση για την ανθεκτικότητα της ζωής και την ανάγκη της κοινωνικής αποδοχής. Η ζωή του έχει στιγματιστεί από φόβο και προκαταλήψεις, παρά το θαύμα που έχει βιώσει. Μας καλεί να δούμε πέρα από τους φόβους μας και να αγκαλιάσουμε όσους βιώνουν διαφορετικές εμπειρίες.

