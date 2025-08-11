Χερσόνησος: Η στιγμή που οδηγός αυτοκινήτου παρασύρει και σκοτώνει έναν πεζό (vid)

Τραγωδία στη Χερσόνησο: Τουρίστας νεκρός σε φρικτό τροχαίο. Δείτε το σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας και δημοσιεύει το neakriti.gr, αποτυπώνοντας καρέ-καρέ τη στιγμή του φονικού τροχαίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, λίγο μετά τις 17:00, στη Χερσόνησο Ηρακλείου.

Το δυστύχημα είχε ως θύμα έναν άνδρα, περίπου 50 ετών, τουρίστα, ο οποίος παρασύρθηκε και σκοτώθηκε επί τόπου όταν επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα φορτηγό που κινούνταν με κατεύθυνση από Μάλια προς Χερσόνησο βρέθηκε αιφνιδίως μπροστά στον πεζό. Ο οδηγός προσπάθησε να τον αποφύγει, αλλά μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε επίσης τουρίστας.

Από την καραμπόλα που ακολούθησε, ο πεζός παρασύρθηκε βίαια και υπέστη θανάσιμα τραύματα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να προσφέρουν βοήθεια, καθώς ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Η Τροχαία διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ η σοκαριστική καταγραφή της σύγκρουσης αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη για ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στους πολυσύχναστους τουριστικούς άξονες του νησιού.

