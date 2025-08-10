O Macaulay Culkin αποκαλύπτει ποιο Home Alone είναι καλύτερο και ο λόγος είναι ξεκαρδιστικός

Ο Macaulay Culkin αποκάλυψε ποια ταινία Home Alone προτιμά και γιατί. Δεν έχει σχέση με την υπόθεση ή τα γυρίσματα, αλλά… με τις πωλήσεις Talkboy και το πορτοφόλι του!

Το Home Alone θεωρείται η κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία, που εδώ και δεκαετίες δεν λείπει από τις οθόνες κάθε Δεκέμβρη. Η ιστορία του μικρού Κέβιν ΜακΚάλιστερ (Macaulay Culkin), που μένει μόνος του στο σπίτι και στήνει παγίδες στους διαβόητους Wet Bandits, έχει αφήσει εποχή.

Λίγα χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία του πρώτου φιλμ το 1990, ήρθε το Home Alone 2: Lost in New York, με τον Culkin να μεταφέρει το χάος και το γέλιο στην καρδιά του Μανχάταν.

Το «καυτό» ερώτημα στο Hot Ones

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο YouTube show Hot Ones, ο Culkin ρωτήθηκε ποια ταινία από το franchise είναι η αγαπημένη του. Η απάντηση ήταν άμεση: «Home Alone 2»

Και ο λόγος; Όχι η τοποθεσία, όχι οι σκηνές, αλλά… τα χρήματα.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι:

Έλαβε μεγαλύτερη αμοιβή για τη δεύτερη ταινία.

Έχει 5% των καθαρών κερδών και 15% από τα έσοδα εμπορευμάτων .

Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που αγοράζεται ένα Talkboy (το εμβληματικό gadget της ταινίας), εκείνος κερδίζει ποσοστά. «Αν αγοράσετε ένα Talkboy, παίρνω 15% από αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Παρεμπιπτόντως, αγοράστε ένα Talkboy αυτά τα Χριστούγεννα», αστειεύτηκε.

Σύμφωνα με το Box Office Mojo, το πρώτο Home Alone έκανε ντεμπούτο με 17 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το Home Alone 2 άνοιξε σχεδόν με τα διπλάσια, φτάνοντας τα 31,1 εκατομμύρια στο πρώτο του Σαββατοκύριακο.

Η Catherine O’Hara, που υποδύθηκε τη μητέρα του Κέβιν, είχε αποθεώσει τον Culkin όταν εκείνος απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας το 2023. «Ο λόγος που οικογένειες σε όλο τον κόσμο δεν αφήνουν να περάσει χρόνος χωρίς να δουν το Home Alone είναι ο Macaulay Culkin», είπε. «Η ερμηνεία του έκανε την ταινία διαχρονική».

