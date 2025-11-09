Πατέρας δύο παιδιών ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια: «Μην το πείτε στην οικογένειά μου»

Τα ανήλικα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις, από τις οποίες, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν διαπιστώθηκε βιασμός.

Μια υπόθεση ασέλγειας σε βάρος δύο μαθητών Γυμνασίου αποκαλύφθηκε στον Βόλο, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Δράστης φέρεται να είναι 58χρονος λιμενικός, ο οποίος υπηρετεί στο Λιμεναρχείο Βόλου τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Σύμφωνα με το magnesianews, ο άνδρας, οικογενειάρχης και πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, φέρεται να προσεγγίζει τα δύο παιδιά και να τα μεταφέρει με τη μοτοσικλέτα του σε κατοικία που του ανήκει, όπου, όπως καταγγέλλεται, ασελγούσε εις βάρος τους για διάστημα άνω των έξι μηνών.

