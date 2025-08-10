Η ανατριχιαστική ιστορία πατέρα που δεν μπόρεσαν να σώσουν ποτέ: Ήταν 27 ώρες παγιδευμένος σε πέρασμα 10 εκατοστών (vid)

Το 2009, ο 26χρονος John Edward Jones βρέθηκε παγιδευμένος για 27 ώρες σε ένα στενό πέρασμα της Nutty Putty Cave. Ένας από τους τελευταίους διασώστες του αποκαλύπτει, χρόνια μετά, τον λόγο που η διάσωση ήταν αδύνατη.

Ήταν Νοέμβριος του 2009 όταν η Nutty Putty Cave, μια δημοφιλής αλλά επικίνδυνη σπηλιά στη Γιούτα των ΗΠΑ, έγινε το σκηνικό μιας από τις πιο σπαρακτικές επιχειρήσεις διάσωσης που καταγράφηκαν ποτέ. Ο 26χρονος φοιτητής Ιατρικής και πατέρας ενός παιδιού, John Edward Jones, βρέθηκε παγιδευμένος σε ένα πέρασμα μόλις 10x18 εκατοστά – και παρά την τιτάνια προσπάθεια των διασωστών για 27 ώρες, δεν κατάφερε να βγει ζωντανός.

Το λάθος που κόστισε τη ζωή του

Ο Jones, μαζί με τον αδερφό του και φίλους, μπήκαν στο σπήλαιο αναζητώντας μια πρόκληση. Στόχος τους ήταν να φτάσουν στο “Birth Canal”, ένα στενό πέρασμα με δυνατότητα αναστροφής. Όμως, ο Jones μπήκε κατά λάθος σε έναν άγνωστο κάθετο διάδρομο, πιστεύοντας πως ήταν το σωστό σημείο. Η παγίδα έκλεισε γύρω του και η βαρύτητα τον έσπρωξε βαθύτερα, ακινητοποιώντας τον με το κεφάλι προς τα κάτω.

27 ώρες “κόλασης” και η αδύνατη διάσωση

Η επιχείρηση διάσωσης ήταν από την αρχή εξαιρετικά δύσκολη. Ο χώρος ήταν στενός, υγρός και ολισθηρός, ενώ το σώμα του Jones είχε ήδη εξαντληθεί. Το 2024, ο διασώστης και YouTuber Brandon Kowallis – ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε ζωντανό – αποκάλυψε ότι η κατάστασή του χειροτέρευε ραγδαία:

Ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση

Είχε παραισθήσεις με “αγγέλους και δαίμονες”

Τα πόδια του έτρεμαν και ακουγόταν γουργουρητό στην αναπνοή του, ένδειξη υγρού στους πνεύμονες

“Ακόμα κι αν καταφέρναμε να τον γυρίσουμε σε οριζόντια θέση, θα έπρεπε να περάσει τα πιο στενά σημεία μόνος του. Αν είχε πλήρη δύναμη, ίσως υπήρχε 1% πιθανότητα. Αλλά πλέον ήταν αδύνατο”, είπε ο Kowallis.

Η ομάδα χτυπούσε βράχο με κομπρεσέρ, αλλά η διάσωση θα χρειαζόταν 3-7 ημέρες – χρόνος που ο Jones δεν είχε. Τελικά υπέστη καρδιακή ανακοπή και πέθανε μέσα στο σπήλαιο.

Η σορός του Jones δεν ανασύρθηκε ποτέ. Οι αρχές έκριναν τη διάσωση υπερβολικά επικίνδυνη και ανατίναξαν το πέρασμα, μετατρέποντάς το σε μνημείο. Σήμερα, μια πλάκα στην είσοδο της σπηλιάς θυμίζει την ιστορία του, ενώ το 2016 η ταινία The Last Descent την αναβίωσε στη μεγάλη οθόνη.

Τι μας διδάσκει η ιστορία

Η υπόθεση του Nutty Putty Cave υπενθυμίζει ότι η εξερεύνηση της φύσης απαιτεί σεβασμό, εμπειρία και προετοιμασία. Ένα μικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο, ειδικά σε περιβάλλοντα όπου η διάσωση είναι πρακτικά αδύνατη.

