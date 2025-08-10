Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Η σπαρακτική ιστορία της 65χρονης Αμάντα Μπλουμ που δεν άντεξε την απώλεια της κόρης της

Η ιστορία της Amanda Bloom συγκινεί και εμπνέει. Η δημιουργός του «The Craft Room» τιμάται με το Yarndale Start Up Bursary, στηρίζοντας νέους δημιουργούς στην τέχνη του νήματος.

Η Αμάντα Μπλουμ, γνωστή για τις δημιουργίες της στα social media, έβαλε τέλος στη ζωή της μέσω υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον θάνατο της κόρης της.

Η συγκινητική ιστορία και η κληρονομιά της

Η Αμάντα Μπλουμ, γνωστή δημιουργός χειροτεχνιών και ιδιοκτήτρια του καταστήματος «The Craft Room» στο Βόρειο Γιορκσάιρ, έβαλε τέλος στη ζωή της στην Ελβετία μέσω προγράμματος υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, ύστερα από χρόνια βαθιάς κατάθλιψης για την απώλεια της μοναχοκόρης της, Τζένι Μάτσιν, το 2017. Η 65χρονη Βρετανίδα, που είχε αποκτήσει σχεδόν 50.000 ακολούθους μέσω των λογαριασμών της στα κοινωνικά δίκτυα, άφησε πίσω της ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο, όπου ανέφερε: «Μέχρι να δείτε αυτό το μήνυμα, θα είμαι με την Τζένι μου».

Η κόρη της είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 19 ετών, χτυπημένη από όγκο στον εγκέφαλο. Από τότε, όπως είπε η φίλη της Μπλουμ, Τζούλι, η απουσία της είχε γίνει «δυσβάσταχτη». Προς την υποβοηθούμενη θνησιμότητα μέσα από δημοσιεύσεις της στο Instagram και το Facebook, η Μπλουμ μοιράστηκε τις τελευταίες της σκέψεις, μιλώντας για το πένθος της αλλά και για την ψυχολογική επιβάρυνση από την τοξική συμπεριφορά μικρής ομάδας ατόμων στην τοπική κοινότητα, την οποία κατηγόρησε ότι συνέβαλε στην κατάρρευση της επιχείρησής της.

«Μου κόστισαν την επιχείρησή μου, την οικονομική μου ασφάλεια και το σπίτι μου», έγραψε, απευθυνόμενη στους επικριτές της. Λίγες ημέρες μετά, ανακοίνωσε δημόσια την πρόθεσή της να «παραιτηθεί» από τη ζωή. Η Μπλουμ είχε ενταχθεί στον ελβετικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Pegasos, ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Στην Ελβετία, η υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι νόμιμη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει εγωιστικό κίνητρο από εκείνον που παρέχει τη βοήθεια. Η ίδια υποστήριξε ότι είχε ενημερώσει τους κοντινούς της ανθρώπους εκ των προτέρων και επέλεξε να φύγει «χωρίς να αφήσει χάος ή τραύματα πίσω της».

Τιμή στη μνήμη της

Η κοινότητα του Yarndale Festival, ενός γνωστού φεστιβάλ χειροτεχνίας στο Skipton, μετονόμασε την υποτροφία νεοσύστατων δημιουργικών επιχειρήσεων προς τιμήν της Amanda Bloom και της κόρης της Τζένι Μάτσιν. Η υποτροφία απονέμεται σε ανερχόμενους καλλιτέχνες οπτικών ινών και δίνει στους νικητές την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους στο φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου.

Αντιδράσεις και καθυστερήσεις

Οκτώ εβδομάδες μετά τον θάνατό της, η φίλη της Μπλουμ, Τζούλι, δήλωσε μέσω Instagram ότι η σορός της δεν έχει ακόμη επιστραφεί από την Ελβετία, ενώ η κηδεία δεν έχει πραγματοποιηθεί. Η ιστορία της Αμάντα Μπλουμ αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τη μάχη με τη θλίψη, τον κοινωνικό στιγματισμό και τη συζήτηση γύρω από τη νομιμότητα της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας.