8 φράσεις που χρησιμοποιούν οι συναισθηματικά δυνατοί άνθρωποι όταν κάποιος προσπαθεί να τους χειραγωγήσει
Η πραγματική συναισθηματική δύναμη δεν σημαίνει να μην πληγώνεσαι. Σημαίνει να αναγνωρίζεις τη χειραγώγηση όταν συμβαίνει και να αντιδράς χωρίς να παρασύρεσαι από αυτήν.
Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι το να είσαι «καλός» σημαίνει να συμφωνείς με τους άλλους, ακόμα κι όταν κάτι δεν σου φαίνεται σωστό. Αν κάποιος μας πιέζει, συνήθως υποχωρούμε. Αν κάποιος μας προκαλεί ενοχές, νιώθουμε υπεύθυνοι.
Η αλλαγή, όμως, έρχεται όταν αρχίζουμε να παρατηρούμε ανθρώπους που διατηρούν τα όριά τους χωρίς να γίνονται αμυντικοί ή κακοί. Έχουν έναν ήρεμο τρόπο να απαντούν στη χειραγώγηση που απλώς την αφοπλίζει. Δεν ασχολούνται με την ίδια τη χειραγώγηση.
