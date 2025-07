H αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν της έπεσε η φούστα επί σκηνής: «Ευτυχώς φοράω εσώρουχο» (vid)

Το... ατύχημα επί σκηνής για την Τζένιφερ Λόπεζ, προκάλεσε την χιουμοριστική της αντίδραση όταν της έπεσε η φούστα.

Ένα απρόοπτο συνέβη κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Τζένιφερ Λόπεζ στη Βαρσοβία, με την παγκόσμια σταρ να αντιμετωπίζει ένα… αποκαλυπτικό ατύχημα με επαγγελματισμό και χιούμορ.

Καθώς η 56χρονη τραγουδίστρια κλήθηκε στο κέντρο της σκηνής για να ακουστεί το τραγούδι γενεθλίων, η απαστράπτουσα φούστα που φορούσε χαλάρωσε και υποχώρησε από τη μέση της, αποκαλύπτοντας το -τύπου- εσώρουχό της και το καλλίγραμμο κορμί της.

Παρότι αρχικά έδειξε αιφνιδιασμένη, μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές, η JLo συνέχισε με χαμόγελο και απευθυνόμενη στο κοινό αστειεύτηκε λέγοντας: «Είμαι εδώ με τα εσώρουχά μου!», προκαλώντας την αποθέωση των θαυμαστών της.

«Συνήθως δεν φοράω εσώρουχο...»

Ένας από τους χορευτές της έσπευσε να τη βοηθήσει να φορέσει ξανά τη φούστα, αλλά τελικά, διαπιστώνοντας ότι δυσκολευόταν, η ίδια την άρπαξε και την πέταξε στο κοινό, λέγοντας: «Χαίρομαι που φόρεσα εσώρουχο. Συνήθως δεν φοράω!»

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από παρευρισκόμενους και κυκλοφόρησε γρήγορα στο διαδίκτυο, αποσπώντας θετικά σχόλια για την ψυχραιμία και το χιούμορ της Λόπεζ.

Η συναυλία της στη Βαρσοβία αποτελεί μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της, με τίτλο "Up All Night: Live in 2025", η οποία συνεχίζεται με σταθμούς σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Δυστυχώς όχι και της χώρας μας...

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο

