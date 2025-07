Πακιστάν: Τι -διάολο- είναι αυτή η ζίργκα, στο όνομα της οποίας δολοφονούνται άνθρωποι εν ψυχρώ το 2025

Ακόμη ένα διπλό φρικτό έγκλημα -δύο εν ψυχρώ δολοφονίες- προκαλούν το κοινό αίσθημα και επαναφέρουν την διαδικασία κονιορτοποίησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Πακιστάν, υπό όνομα της «ζίργκα».

Η «ζίργκα» (jirga) είναι μια παραδοσιακή συνέλευση πρεσβυτέρων ή ηγετών μιας κοινότητας που χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση διαφορών, κυρίως σε περιοχές του Πακιστάν και του Αφγανιστάν, όπου κυριαρχούν οι Παστούν (εθνοτικές ομάδες, αποτελούμενες από διάφορες φυλές).

Παραδοσιακό σύστημα δικαιοσύνης: Η ζίργκα λειτουργεί έξω από το επίσημο νομικό πλαίσιο του κράτους.

Μη επίσημη αλλά σεβαστή: Παρόλο που δεν είναι κρατικός θεσμός, αναγνωρίζεται και συχνά γίνεται σεβαστή από τις τοπικές αρχές.

Συμμετοχή ανδρών: Συνήθως αποτελείται από άντρες πρεσβυτέρους ή αρχηγούς φυλών (στην πράξη, οι γυναίκες σπάνια συμμετέχουν).

Ρόλος στη διαμεσολάβηση: Όσο οξύμωρο κι αν ακούγεται αυτό, αντί να εφαρμόζει αυστηρά τον νόμο, στοχεύει στη συμφιλίωση και στην επίτευξη κοινώς αποδεκτών λύσεων. Αυτό τουλάχιστον λέει η θεωρία, γιατί στην πράξη αποδεικνύεται κάτι διαφορετικό, κάτι ακραίο.

Πολιτιστική παράδοση: Είναι βαθιά ριζωμένη στις κοινωνίες των Παστούν, με ιστορία αιώνων.

Η «ζίργκα» έχει δεχτεί έντονη κριτική από οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς δεν προσφέρει μια δίκαιη δίκη. Επιπλέον, συχνά εκδίδει αποφάσεις που παραβιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών ή των παιδιών. Και το χειρότερο μπορεί να παρέμβει με εξωδικαστικές τιμωρίες. Με άλλα λόγια, παίρνει το νόμο (της) στα χέρια της...

Μια «ζίργκα» μπορεί να συγκληθεί σε ένα χωριό του βόρειου Πακιστάν για να επιλύσει μια οικογενειακή διαμάχη ή μια υπόθεση τιμής, χωρίς να καταφύγουν τα εμπλεκόμενα μέρη στα επίσημα δικαστήρια. Στην πιο πρόσφατη περίπτωση, ένα βίντεο καταγράφει τη δολοφονία μιας γυναίκας και του συντρόφου της από συγγενείς της στην επαρχία Μπαλουτσιστάν και φέρνει στο φως τη σκληρή πραγματικότητα των «εγκλημάτων τιμής» στο Πακιστάν.

Η «ωμή» δολοφονία τους μπροστά στις κάμερες έχει προκαλέσει την διεθνή κατακραυγή, αλλά υπάρχουν δύο παράμετροι που «σκεπάζουν» καθετί και μας προσγειώνουν ανώμαλα στη δύστυχη πραγματικότητα και ζωή αυτών των ανθρώπων. Η πρώτη είναι ότι ο δολοφόνος ήταν ο ίδιος ο αδερφός της... Μπάνο Μπίμπι και η δεύτερη ότι η μητέρα της, Γκουλ Ζαν Μπίμπι, δήλωσε «δεν διαπράχθηκε κάποιο αμάρτημα. Η Μπάνο και ο Εχσάν σκοτώθηκαν με βάση τις παραδόσεις μας».

