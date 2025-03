Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν έναν υπόγειο αγωγό φυσικού αερίου για να επιτεθούν αιφνιδιαστικά στα ουκρανικά στρατεύματα στο Sudzha του Κουρσκ.

Οι ρωσικές ειδικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν έναν υπόγειο αγωγό φυσικού αερίου για να διεισδύσουν σε ουκρανικές θέσεις και να εξαπολύσουν επίθεση από τα μετόπισθεν στην περιοχή του Κουρσκ, ένα βασικό πεδίο μάχης στις προσπάθειες της Μόσχας να ανακτήσει εδάφη που έχασε από την αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεση της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους στρατού της Ουκρανίας και Ρώσους πολεμικούς αναλυτές, οι Ρώσοι κομάντος περπάτησαν περίπου 15 χιλιόμετρα μέσα στον αγωγό, περπατώντας μέσα από στενές σήραγγες για μέρες πριν εμφανιστούν πίσω από τις ουκρανικές γραμμές κοντά στη στρατηγική συνοριακή πόλη Sudzha.

Ο μυστικός ελιγμός, ο οποίος τους επέτρεψε να παρακάμψουν τις ουκρανικές άμυνες χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, αναδεικνύει την εξελισσόμενη τακτική της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης σε μια σύγκρουση που βασίζεται όλο και περισσότερο στον μη συμβατικό πόλεμο.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD