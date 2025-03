Ρώσοι στρατιώτες αιφνιδίασαν τους Ουκρανούς στη Σούτζα περπατώντας μέσα από αγωγό φυσικού αερίου.

Τα ουκρανικά στρατεύματα στο Κουρσκ αιφνιδιάστηκαν από τη Ρωσία, καθώς οι ειδικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν έναν μεγάλο αγωγό φυσικού αερίου για να πλησιάσουν την περιοχή.

Οι Ρώσοι σχεδίασαν προσεκτικά την επίθεσή τους στις ουκρανικές δυνάμεις κοντά στην πόλη Σούτζα από τη δυτική περιοχή Κουρσκ, πετυχαίνοντας τον στόχο τους, όπως ισχυρίζονται. Ο αγωγός φυσικού αερίου τους βοήθησε να φτάσουν εκεί χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

🇷🇺🇺🇦And here are the shots of the journey through the pipe to Sudzha. The soldiers had to walk 12 kilometers. Through the pipe. pic.twitter.com/JAl9NvshdD